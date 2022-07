Hogwarts Legacy: Release-News wohl in Kürze – Tweet macht Fans Hoffnung

Von: Janik Boeck

Teilen

Hogwarts Legacy: Release-Ankündigung steht kurz bevor © Warner Bros. Games (Montage)

Wann ist der Release von Hogwarts Legacy? Fans stellen sich diese Frage seit Monaten. Nun könnte es bald eine Antwort darauf geben.

Burbank, Kalifornien – Zum Ende des Jahres 2022 warten auf viele Fans noch einige echte Gaming-Knaller. Neben God of War Ragnarök und Modern Warfare 2 sind die Augen vor allem auf Hogwarts Legacy gerichtet. Als einziges Spiel dieser drei Titel hat das Spin-off aus dem „Harry Potter“-Universum noch kein Release-Datum erhalten. Ein kryptischer Tweet lässt aber vermuten, dass sich das bald ändern könnte.

ingame.de verrät, wann der Release von Hogwarts Legacy angekündigt werden könnte.

Auf dem Twitter-Account von Hogwarts Legacy ist es an sich relativ still. Etwa einmal pro Woche wird dort aktuell ein kurzer Clip gepostet, in dem die Welt des Spiels beleuchtet wird. Nun wurde allerdings ein kryptischer Tweet veröffentlicht, der auf eine Release-Ankündigung hindeutet.