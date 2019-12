Neuer Patch 1.12 zu Call of Duty Modern Warfare mit neuen Maps und Modes

Der Entwickler Infinity Ward hat mit dem Patch 1.12 ein großes Update für Call of Duty Modern Warfare veröffentlicht. Dabei sind neue Maps und Modes sowie viele Änderungen.

Der neue Patch 1.12 ist von Infinity Ward zu Call of Duty Modern Warfare veröffentlicht worden. Das Update beinhaltet viele Änderungen, neue Maps und einen neuen Game-Modus. Er ist ab jetzt für alle Spieler der Plattformen PS4, Xbox One und PC zum Download verfügbar.

Damit ist der neue Patch das dritte Update, welches in der Season 1 erschienen ist. Damit ist die Season 1 das größte Content-Update der gesamten Call of Duty Geschichte.

Das aktuelle Update von Call of Duty Modern Warfare wurde "Season One Refresh" von Infinity Ward getauft und enthält Remakes zweier klassischer Call of Duty Karten, nämlich Vacant und Shipment. Auf ingame.de* kann man nachlesen, welche weiteren Inhalte die Spieler im neuen Content-Update von Call of Duty Modern Warfare erwarten.

