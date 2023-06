Neuer Battle Pass, neue Map – Bald startet die nächste Season in Fortnite

Von: Joost Rademacher

Neuer Battle Pass, neue Map – Bald startet die nächste Season in Fortnite © Epic Games (Montage)

Schon bald beginnt Chapter 4 Season 2 in Fortnite. Alles, was man zum Start der Season, zum neuen Battle Pass und der neuen Map wissen muss.

Cary, North Carolina – Es wird Zeit für einen Tapetenwechsel in Fortnite. Die Fans verlangen nach neuem Content und genau den werden sie bald bekommen, wenn Season 3 von Chapter 4 an den Start geht. Epic Games hat den nächsten Schwung neuer Inhalte enthüllt und der Beginn der neuen Saison ist schon für diese Woche angesetzt. Ob Starttermin, neue Map oder Battle Pass, hier gibt es alles, was man zu Season 3 von Fortnite wissen muss.

Alle aktuellen Infos zu Season 3 von Fortnite finden Sie hier.

Der Start von Season 3 liegt nicht mehr weit weg. Am 9. Juni soll die noch aktuelle Season 2 enden, dabei werden auch die Server down gehen und das Update für die neue Saison wird freigeschaltet. Am selben Tag wird nach der Wartungsphase schließlich Season 3 in Fortnite verfügbar werden, so die Ankündigung von Epic Games. Es ist aber denkbar, dass durch die Zeitverschiebung in Deutschland schon der 10. Juni beginnt, bis die Server wieder online sind.