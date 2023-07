Nerfs in allen Belangen – Fans erschüttert von neuem Update in Diablo 4

Von: Joost Rademacher

Nerfs in allen Belangen – Fans erschüttert von neuem Update in Diablo 4 © Blizzard Entertainment (Montage)

Blizzard hat den Pre-Season-Patch für Diablo 1 veröffentlicht. Für Spieler entpuppt sich das Update vor Season 1 aber als Desaster.

Irvine, Kalifornien – Diese Woche soll Diablo 4 in die heiß erwartete Season 1 starten und Blizzard hat bereits die Weichen gestellt. Am 18. Juli ist der Pre-Season-Patch live gegangen, der unzählige Balancing-Maßnahmen und fette Nerfs beinhalten sollte. Kaum ein Fan war im Vorfeld aber darauf vorbereitet, wie stark diese Nerfs tatsächlich sein sollten. Jetzt macht sich unter Spielern und Experten das blanke Entsetzen breit. Blizzard soll Diablo 4 mit dem neuen Update völlig ruiniert haben.

So ziemlich jeder Gameplay-Aspekt an Diablo 4 wurde von Blizzard im neuen Update entweder verlangsamt oder geschwächt. Belohnungen aus Höllenflut-Dungeons werden schwächer und teurer, außerdem sind die Monster in den Dungeons 3 statt 2 Level höher als die Charaktere. Auch hat Blizzard den EP-Bonus für das Töten von höher gelevelten Monstern um bis zu 90 Prozent verringert.