Warzone: H4 Blixen ist nicht mehr Platz 1 – Neuer MP-König mit Setup auf Deutsch

In Warzone hat das neue Update endlich dafür gesorgt, dass die Blixen vom MP-Thron gestoßen wird. Welche Waffen hat aufgeholt und welche MP ist jetzt Spitzenreiter?

Santa Monica, Kalifornien – In Warzone wurde die H4 Blixen tatsächlich nach zahlreichen Nerfs nun vom MP-Thorn gestoßen. Die Updates im Battle Royale von Call of Duty haben die Meta neu gestaltet. Und spieler suchen die neue, beste MP.

ingame.de zeigt 3 starke Alternativen in Warzone nach den vier Blixen-Nerfs

Die Armaguerra 43 kam im März 2022 mit Season 2 Reloaded zu Warzone. Es handelt sich um eine MP aus Vanguard. Seit den Nerfs, die Update für Update auf die Blixen einschlugen, rückte die Armaguerra immer weiter nach oben in den Statistiken. Jetzt hat die MP endlich die Blixen eingeholt.