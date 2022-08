NBA 2K23: Wann erscheint das neue Basketball-Game?

Von: Ömer Kayali

Die Entwickler haben das Veröffentlichungsdatum von „NBA 2K23“ bereits verraten. Schon bald geht „NBA 2K“ in die nächste Runde.

„NBA 2K“ hat sich längst als „FIFA“-Pendant für Basketball-Fans etabliert. Aus diesem Grund fiebern Spieler jedes Jahr aufs Neue der nächsten Edition entgegen. Obwohl oft bemängelt wird, dass die Entwickler keine echten Neuerungen bringen, zählt die Basketball-Simulation jährlich zu den meistverkauften Titeln. Kürzlich hat das verantwortliche Entwicklerstudio Visual Concepts die Verbesserungen und neuen Features für „NBA 2K23“ vorgestellt. Das Veröffentlichungsdatum steht ebenfalls bereits fest. Kurz vor dem Start der NBA Saison 2022/23 kommt das Spiel auf den Markt.

NBA 2K23 erscheint im September

Devin Booker ist bei „NBA 2K23“ einer der Cover-Athleten. © 2K

Der Release von „NBA 2K23“ findet am 9. September statt. Das Spiel wird für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Wie üblich werden mehrere Editionen zur Auswahl stehen, die verschiedene Boni enthalten. Besonders spannend ist in diesem Jahr die „NBA 2K23: Championship Edition“ – nicht nur, weil „Air Jordan“ höchstpersönlich auf dem Cover ist, sondern weil Käufer damit einen zwölfmonatigen Zugang zum NBA League Pass erhalten. Damit können Sie jedes NBA-Spiel der kommenden Saison live und auf Abruf ansehen.

„NBA 2K23“ bringt die „Jordan Challenge“ zurück

Neben einigen Änderungen beim Gameplay bringt „NBA 2K23“ den Modus „Jordan Challenge“ zurück. Diesen gab es erstmals in „NBA 2K11“ – und obwohl er bei Spielern sehr beliebt war, setzte sich der Modus nicht als fester Bestandteil der „NBA 2K“-Reihe durch. Bei der „Jordan Challenge“ werden bekannte Szenarien aus Michael Jordans Karriere nachgespielt. Spieler müssen darin bestimmte Ziele erreichen, beispielsweise mit Michael Jordan 63 Punkte gegen die Boston Celtics im Jahr 1986 erreichen. Insgesamt sollen 15 Szenarien spielbar sein.