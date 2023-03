Nachfolger zu Kollision und Zersplittert – Gibt es wieder einen großen Abschluss bei Fortnite?

Von: Joost Rademacher

Nachfolger zu Kollision und Zersplittert – Gibt es wieder einen großen Abschluss bei Fortnite? © Epic Games

Bald endet die aktuelle Season von Fortnite und Fans hoffen wieder auf ein großes Event zum Abschluss. Das ist zu einem Live-Event bekannt.

Cary, North Carolina – Die aktuelle Season von Fortnite neigt sich langsam dem Ende zu. Inzwischen haben die Fans sich an die vielen Neuerungen von Chapter 4 gewöhnt. Es wird Zeit für neuen Content und Season 2 steht bereits in den Startlöchern. Aber hat Epic Games auch ein neues Live-Event zum Schluss der Saison in der Hinterhand?

Wenn Epic Games ein Live-Event geplant hätte, hätten Fans und Insider also schon vor einigen Wochen Wind davon bekommen. Meistens tauchen die ersten Informationen für ein Event auch schon vor dem Ende der Season auf. Mit den letzten Patches gab es mehrere Leaks zu Season 2 von Fortnite, von einem Event war aber nie die Rede.