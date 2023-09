MW3: Gunsmith soll laut Leak zurückkommen

Von: Aileen Udowenko

MW3 ist unlogisch © Activision

Laut eines Leaks soll in Modern Warfare 3 ein beliebtes Editor-Feature zurückkommen. Waffen sollen wieder mit dazugehörigen Statistiken angezeigt werden.

Santa Monica, Kalifornien – Call of Duty: Modern Warfare 3 wird dieses Jahr im November veröffentlicht. Doch schon jetzt gibt es einen Grund zur Freude für die zukünftigen Spieler. Laut eines Leakers soll nämlich ein beliebtes Editor-Feature zurückkehren, dass die Suche nach den besten Waffen-Builds im Game deutlich vereinfachen könnte.

In Warzone ist die Frage nach den besten Waffen unumgänglich. Denn wer auf bewährte Builds zurückgreift, der hat in Zweikämpfen deutlich die Nase vorn. Allerdings erschwerte es der Waffen-Editor bisher, selber an Builds zu tüfteln.