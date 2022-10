MW2: Spieler sind genervt von neuer UI – Menüführung ist zu kompliziert

Von: Aileen Udowenko

MW2: Menüführung macht Spieler wahnsinnig – Das wünschen sich Fans © Acitivision/Unsplash/pixabay (Montage)

Modern Warfare 2 wollte eigentlich mit seiner überarbeiteten UI glänzen, stattdessen ist die Menüführung allerdings ein Dorn im Auge der Spieler.

Santa Monica – Modern Warfare 2 kommt mit einigen Neuerungen um die Ecke, doch nicht alle davon scheinen die Spieler zu überzeugen. Obwohl der Fokus des Shooters von Activision natürlich auf dem Gameplay liegt, stören sich dennoch viele Fans am Look des Spiels außerhalb der Matches. Denn die Menüführung sei unnötig verkompliziert wurden. Fans schwelgen nun sehnsüchtig in Erinnerungen an UIs älterer Titel der „Call of Duty“-Reihe.

ingame.de verrät, warum die Spieler von der neuen Menüführung in MW2 genervt sind.

Auf Twitter ist eine hitzige Diskussion zum Thema Menüführung in Modern Warfare 2 ausgebrochen. Und für viele Fans ist klar, alte UIs aus Vorgängern des Titels wären deutlich geeigneter gewesen. Gerade die MW3-UI schienen dabei einige Spieler zu vermissen.