MW2: Loadout für Kastov-74u – So gut, dass es die Profis in der Liga verbieten

Von: Josh Großmann

In Modern Warfare 2 warten wieder eine Menge Waffen darauf, mit Aufsätzen versehen zu werden. Die Kastov-74u ist mit diesem Loadout absolut unschlagbar.

Santa Monica, Kalifornien – Der Release von Modern Warfare 2 war der beste in der Geschichte von Call of Duty. Nun stürzen sich etliche Fans auf die vielen Waffen und Aufsätze. Profis haben ein Loadout für die Kastov-74u entwickelt, das so gut ist, dass sie selbst nicht dagegen spielen wollen – in Liga-Spielen ist es verboten. Hier kann man sich das unschlagbare Loadout für das Sturmgeweher ansehen.

ingame.de präsentiert ein Loadout für die Kastov 74u, das von Profis bei Liga-Spielen verboten, weil es so gut ist.

Zwischen etlichen Waffen und Aufsätzen fällt es schwer den Überblick über die besten Waffen zu behalten. Zum Glück gibt es Profis, die sich die Zeit nehmen, um echte Super-Loadouts zu kreieren. Die Kastov-74u ist ohnehin eine beliebte Waffe, jedoch wird sie mit dem Loadout des Profis noch sehr viel stärker. Activision und Infinity Ward arbeiten sicher schon an einem Nerf.