Mutanten-Begleiterin in Survival-Game – Einfach NPC rekrutieren

Von: Joost Rademacher

Mutanten-Begleiterin in Survival-Game – Einfach NPC rekrutieren © Endnight Games

Die Mutantin Virginia ist bei vielen Spielern gerade sehr beliebt. So leicht kann man sie im Survival-Horrorgame finden.

Hamburg – Wer den Horror von Sons of the Forest nicht alleine überleben will, macht das am besten im Multiplayer mit ein paar Freunden. Aber was, wenn niemand Zeit hat? Zum Glück kann man im neuen Survival-Adventure von Endnight Games auch NPCs rekrutieren, die einem im Wald zur Seite stehen. Dazu gehört auch Virginia, eine junge Mutantin, die gerade spontan bei vielen Fans beliebt geworden ist.

So kann man Virginia in Sons of the Forest finden und rekrutieren.

Theoretisch kann man Virginia finden, sobald maneinen Spielstand in Sons of the Forest startet. Schon von der ersten Minute an besteht eine Chance, dass die junge Mutantin auf dem Weg durch den Wald den Spieler antrifft. Mal läuft sie einfach durch den Wald, man kann sie aber auch am Ufer von Seen und Teichen sitzend finden, oder beim Bad in einem Wasserfall.