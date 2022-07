MrBeast: 2. YouTuber der Welt knackt 100 Millionen Abonnenten – So hat er es gemacht

Von: Josh Großmann

MrBeast: 2. YouTuber der Welt knackt 100 Millionen Abonnenten – So hat er es gemacht © Nicolas Armer

Der YouTuber MrBeast hat 100 Millionen Abonnenten auf YouTube erreicht. In einem Livestream zeigte er seine Reaktion auf diesen unfassbaren Meilenstein.

Kansas, USA – James Steven Donaldson ist auf YouTube als „MrBeast“ bekannt. Am 28. Juli knackte er einen Meilenstein, den bisher nur ein anderer YouTuber erreicht hat. Eine Million Menschen haben MrBeast dabei zugesehen, wie er die 100 Millionen Abonnenten erreicht und rührende Worte an seine Fans und Kollegen richtet. In den letzten Sekunden verzeichnete der YouTuber aus Kansas über 50.000 Abos pro Minute.

ingame.de präsentiert, wie MrBeast die 100 Millionen Abonnenten auf YouTube erreicht hat.

Eine unvorstellbare Summe. MrBeast bringt auf YouTube philanthropischen Content, bei dem er Freunde, Fans und völlig Fremde mit Geld beschenkt. Seinen Wohlstand nutzt er, um seinen Mitmenschen weitergehend zu helfen und Zuschauer dazu zu inspirieren, ebenso mit anzupacken. Mit diesem Erfolgsrezept erreicht MrBeast als zweite Einzelperson weltweit die 100 Millionen Abonnenten und macht sich dazu in gewisser Weise zum derzeit erfolgreichsten YouTuber.