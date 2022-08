MrBeast vergräbt 100.000 Dollar – Lässt Fans bei Schnitzeljagd darum kämpfen

Von: Daniel Neubert

MrBeast vergräbt 100.000 Dollar – Lässt Fans bei Schnitzeljagd darum kämpfen © Instagram: MrBeast / Unsplash.com (Montage)

Der YouTube-Star MrBeast ist bekannt für seine spektakulären Videos. In seinem neusten vergräbt er 100.000 Dollar im Wald und lässt seine Fans danach suchen.

Kansas, Vereinigte Staaten – MrBeast ist aktuell weltweit der größte YouTube-Kanal und schafft es immer wieder durch verrückte Videos und Auftritte ins Gespräch zu kommen. Der exzentrische Influencer zieht seine Videos meistens auf wie eine Game-Show, in der seine Kandidaten die Chance auf tausende Dollar Bargeld bekommen. In seinem neusten Video veranstaltete er eine regelrechte Schnitzeljagd und lies zwei Teams in verschiedenen Herausforderungen um 100.000 Dollar antreten.

ingame.de verrät, was hinter der Schnitzeljagd von MrBeast steckt und warum das Video erst gar nicht erscheinen sollte.

MrBeast hat sich mal wieder eine Reihe von spektakulären Hindernissen ausgedacht. Es müssen Tresore mit echten Lichtschwertern aufgeschnitten, einen Parkour aus Kleber überwunden, Japans schwerster Sumo-Ringer bezwungen und zu einem versunkenen Schiff hinabgetaucht werden, um an das Geld zu gelangen.