MontanaBlack hat genug von YouTube-Musikern: „Es ist so erbärmlich“

MontanaBlack zieht in einem Livestream gehörig über die deutsche YouTube-Szene her. Gerade der Musiker twenty4tim muss dabei einstecken.

Buxtehude – MontanaBlack (Marcel Eris) ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Auch bei dem Thema Deutsche-YouTuber schildert er seinen Fans im Livestream ziemlich direkt seine Sicht der Dinge. Allerdings gibt es gerade für die jungen Musiker auf der Plattform keine netten Worte vom Twitch-Urgestein.

Das sagt MontanaBlack: Ganz nach dem Motto „Früher war alles besser“, lässt sich MontanaBlack bei seinen Twitch-Followern über die deutsche YouTube-Szene aus. Als Anlass nimmt er dafür ein Video von Sashka, in dem die YouTuberin erklärt, mit welchen Tricks junge Influencer an mehr Reichweite gelangen. Während MontanaBlack sich das Video anschaut, bleibt er beim Musiker twenty4tim (Tim Kampmann) hängen und zu seinen Songs hat er eine klare Meinung.

Vor allem die Tatsache, dass Tim Kampmann mit dem Lied „Icecram“ an der Spitze der deutschen Charts gelandet ist, stößt dem Twitch-Star übel auf.

Wir leben in einer Simulation und Deutschland und die gesamte Musikindustrie ist so hart am Arsch und es ist so erbärmlich, ich muss es leider so sagen, dass so ein Lied, so etwas im Jahr 2023 auf Platz eins sein kann. Du merkst, wie gef**** die Gesellschaft ist, wie gef**** die Musikindustrie ist und dass Musik schon lange nicht mehr das ist, was sie mal war. Wir sind verloren.