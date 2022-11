MontanaBlack gegen Katar-Boykott – Streamer wirft WM-Gegnern Heuchelei vor

Von: Joost Rademacher

MontanaBlack hat sich klar zu einem Trendthema positioniert. Diesmal haben die Gegner der WM in Katar ihr Fett vom Twitch-Streamer abbekommen.

Buxtehude – Wer MontanaBlack kennt, weiß um seine oft kontroversen Meinungen Bescheid. Ob über Beziehungen, Online-Casinos oder langsame Autofahrer, zu allen möglichen Themen hat der Twitch-Star schon seinen Senf hinzugegeben. Mit seinen aktuellen Äußerungen bringt Marcel „MontanaBlack“ Eris jetzt aber sogar einige seiner Fans gegen sich auf. In einem kürzlichen Livestream rechnete der Streamer mit dem Boykott der diesjährigen WM in Katar ab.

Das war passiert: In einem kürzlichen Livestream stellte MontanaBlack sich den Fragen seiner eigenen Community, wo Fans ein paar seltene Einblicke in die Gedanken- und Gefühlswelt des Streamers erhalten konnten. Auch die früheren Beziehungen und Ex-Freundinnen von MontanaBlack kamen in der offenen Fragerunde auf Twitch zur Sprache. Schließlich fragte aber ein junger Fan den Twitch-Star nach seiner Haltung zur anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft und ob er die WM in Katar denn boykottieren würde.

Das sagt Monte zu der WM in Katar: Schnell wurde MontanaBlack in seinem Stream ausfallend gegenüber vielen Leuten, die bereits angekündigt hatten, die diesjährige WM zu boykottieren. Er selbst würde sich die Spiele der Nationalmannschaft jedenfalls ansehen, vom Boykott hält er herzlich wenig und drückt das ziemlich klar aus. Tatsächlich wirft er vielen Boykotteuren der WM schon jetzt Heuchlerei vor.

Diese ganzen Ar***löcher, die im Internet einen auf politisch korrekt machen und sagen ‚Hier in Katar die Spiele, die boykottiere ich alle‘, das sind die ersten, die die Spiele gucken.

Über Versklavung von Menschen für den Bau von Fußballstadien zu urteilen wäre nicht seine Aufgabe, meint MontanaBlack weiter im Livestream. Der Streamer gestand zu, die Hintergründe seien „kacke“ und dass die WM in Katar überhaupt zustande gekommen wäre, sei „ganz großer Quatsch“. Man solle auf diese Hintergründe auch aufmerksam machen, sagte Marcel Eris, vom Anschauen der Spiele hielte ihn das aber nicht ab.

MontanaBlack gegen WM-Boykott – Kritik kommt auch aus der eigenen Fanbase

So reagieren seine Fans: Was MontanaBlacks Zuschauer und Fans von den Aussagen hielten, konnte man im Chat auf Twitch praktisch live mitverfolgen. Dort bekam der Streamer, dem seine Anhänger sonst aus der Hand fressen, erstaunlich viel Gegenwind. Seine Fans machen klar, dass sie von den Anfeindungen mit Boykotteuren wenig halten, oft sogar selbst auf die WM 2022 verzichten.

„Was hat das mit Ar***löchern zu tun? Da sterben Tausende von Menschen wegen der WM wtf“ – cope2k

„Sag lieber nichts bro“ – itsSyver

„Ne Digga, ich guck kein einziges Spiel“ – ilovedencookie

„den Schmutz werde ich mir für Geld nicht geben“ – zer0tonin_

„L Take“ – Arrogvnce_

Nicht nur im Publikum von MontanaBlack ist diese Haltung stark vertreten, auch andere Streamer positionieren sich immer deutlicher gegen die WM in Katar. „Ich mag meinen Fußball lieber ohne tausende Leichen. Ist Geschmackssache“, war erst kürzlich die Aussage von Trymacs, der auch kurz zuvor FIFA 23 abgeschworen hatte. Ob Trymacs oder MontanaBlacks kritischere Fans zum Twitch-„Bad Boy“ durchdringen können, steht in den Sternen.