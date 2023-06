MontanaBlack: Streamer angewidert von Zuckerpuppe – „per Express in die Hölle“

Von: Philipp Hansen

Teilen

MontanaBlack ist in die Kontroverse um den TikToker Iamzuckerpuppe voll reingegangen und spricht mehr als deutliche Worte.

Buxtehude – MontanaBlack ist ein deutsches Urgestein auf Twitch und YouTube. Monte erinnert sich an die gute alte Zeit zurück, als es im Internet noch keine „Idioten“ gab. Für ihn sind die Maschen der TikToker von heute „widerwärtig“. Schuld, dass das Internet so ein schlimmer Ort wurde, in dem Schwangerschaften gefälscht werden, sind aber die Zuschauer selbst, versteht der Streamer.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand Juni 2023) Follower auf Twitch 5.000.000 (Stand Juni 2023)

MontanaBlack beleidigt TikTok-Duo: „absolut widerwärtige Menschen“

MontanaBlack wollte einfach in Ruhe essen und schmatzend auf Videos anderer reagieren – doch dann fiel dem Twitch-Titanen glatt die Kinnlade herunter. In einem YouTube-Beitrag ging es um Influencer, die für Reichweite und kurzfristige Bekanntheit zu weit gehen, deutlich zu weit gehen.

MontanaBlack spricht sich immer mehr in Rage. War anfangs noch die degenerative Musikszene der Gegenwart im Mittelpunkt, wegen der „wir alle verloren sind“, ging es ganz schnell gegen Generation-TikTok.

Es geht um TikToker, die ihre Zuschauer dreist und leicht durchschaubar anlügen, nur um noch einen Klick mehr herauszuquetschen. Als es dann um zwei junge TikToker geht, die richtig plump eine Schwangerschaft fälschen, muss MontanaBlack Klartext sprechen.

Twitch-Streamer MontanaBlack geht in die Offensive gegen Iamzuckerpuppe und Stachel – nie gehört? Beide haben aber zusammen fast 3 Millionen Follower auf TikTok.

MontanaBlack beleidigt TikTok-Duo Stachel & Zuckerpuppe für Fake-Schwangerschaft © Marcel Eris ; MontanaBlack / TikTok (Montage)

Streamer gegen TikToker: MontanaBlack leitet seine Hasstirade damit ein, dass er seinen Chat ermahnt, ja niemand zu beleidigen. Denn das Beleidigen macht der Onkel Monte jetzt mal stellvertretend selbst. Er geht hart mit Iamzuckerpuppe und Stachel in Gericht:

Das sind zwei absolut widerwärtige Menschen […] wie widerwärtig muss man sein, um den maximalen Reichweiten-Effekt zu erhaschen, indem man eine Schwangerschaft vortäuscht.

Hier muss man so transparent sein und sagen, dass Monte die beiden nicht privat angehen möchte, sondern ihre Maschen kritisiert und ihre TikTok-Persönlichkeiten beschimpft. Doch das Ärgernis wächst schnell (fast) zu einem gesellschaftlichen Diskurs an.

TikToker entschuldigen sich: Dass man es mit der angeblichen Schwangerschaft doch zu weit getrieben hat, die medial ausgeschlachtet wurde, hat dann auch Iamzuckerpuppe selbst bemerkt. Das TikTok-Duo hat sich inzwischen entschuldigt und versprochen, so etwas nicht erneut zu tun und sich generell gegen solche reißerischen Zuschauermagneten ausgesprochen.

iamzuckerpuppe und Stachel – Die beiden TikToker haben sich entschuldigt. © iamzuckerpuppe und Stachel / TikTok / YouTube

MontanaBlack vermisst die Zeit, als „Idioten noch zu doof“ fürs Internet waren

Opa Monte versteht die TikTok-Welt nicht mehr: Wie aus der Zeit gefallen meint MontanaBlack, dass es solche „Internet-Idioten“ zu seiner Zeit nicht gegeben hätte. Als er damals in der grauen Vorzeit 2014 mit YouTube anfing, da war alles anders, alles besser. Damals wären solche TikTok-Stars „mit dem Expressticket in die Hölle geflogen“, attestiert der Streamer.

MontanaBlack vermisst die Zeit, als die „Idioten noch zu doof waren, den Weg ins Internet zu finden“. Der Streamer konstatiert geistesgegenwärtig, dass die, die in der weit entfernten Vergangenheit dem RTL2-Nachmittagsprogramm (dem „Idioten Content“) frönten, jetzt vom TV zum Smartphone gewandert sind.

Nachdem sich der inzwischen 35-jährige MontanaBlack das von der Seele sprechen konnte, beißt er auch wieder beherzt in seinen Burger – guten Appetit. Hier ist das ganze Video von MontanaBlacks Reaktion auf YouTube:

Auch wenn zwischen MontanaBlacks Start auf YouTube und Twitch ‚nur‘ etwa 10 Jahre zum jetzigen TikTok liegen, zeigt sich, dass dazwischen Welten klaffen. Während Monte um Gesellschaftswerte kämpft, kämpft ganz Twitch mit dem drohenden Untergang. Denn Twitch laufen die Streamer davon – Kick-Konkurrenz kauft alles weg wie Barcelona auf dem Transfermarkt.