„Hab ich schon lange gelöscht“: MontanaBlack serviert eiskalt den Snapchat-Boss ab

Von: Josh Großmann

Auf der Online-Marketing-Messe OMR hat MontanaBlack etliche Medienschaffende getroffen. Dabei hat er den Chef von Snapchat bodenlos abserviert.

Hamburg – Die OMR in Hamburg ist eine gute Anlaufstelle für alle Influencer, Influencerinnen und weitere Medienschaffende. Auch etliche Streamer wie MontanaBlack haben auf der Messe ihre Twitch- und Internet-Kollegen getroffen, um zu networken, Interviews zu geben und an Workshops teilzunehmen. MontanaBlack hat den deutschen Boss von Snapchat getroffen und ihm seine Meinung über die App gegeigt.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Follower auf Twitch 4.900.000 (Stand: Mai 2023) Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand: Mai 2023)

MontanaBlack hat Snapchat „schon lange gelöscht“ – drückt dem CEO seine Entscheidung rein

Was ist passiert? Am 9. und 10. Mai hat sich auf der OMR in Hamburg alles getroffen, was in der Medienwelt Rang und Namen hat. MontanaBlack hat mit TV-Auftritten abgerechnet, als er von Kai Pflaume interviewt wurde. Doch ist der Streamer auch auf völlig neue Leute getroffen – darunter auch eine Begegnung mit dem deutschen Chef von Snapchat.

Zwar existieren keine Bilder von der Backstage-Begegnung mit dem Social-Media-CEO, doch berichtet MontanaBlack auf Twitch, wie das Gespräch verlaufen ist. Als er von seinen Fans auf Snapchat angesprochen wird, erinnert sich der Streamer wieder, dass er die Story unbedingt teilen muss. Den Clip mit der Nacherzählung von MontanaBlack haben wir an dieser Stelle eingebunden.

Der „etwas ältere Herr“, der MontanaBlack angesprochen hat, scheint Götz Trillhaas gewesen zu sein, der seit Januar 2020 an der Spitze des deutschen Zweiges von Snap Inc. steht. Zwar erinnert sich der Streamer nicht genau daran, was der Snapchat-Boss von ihm wollte – doch erinnert er sich klar daran, was er ihm gesagt hat.

Dann frage ich ihn so, was er gemacht hat – ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war – und dann hat er gesagt, er war Deutschland-Chef von Snapchat. Und dann hab ich ihm gesagt: „Die ******* hab ich schon lange gelöscht“. Das fand er nicht so gut.

Der Streamer kann sich kaum halten und bricht während seiner Anekdote immer wieder in Gelächter aus. Auch seine Zuschauerinnen und Zuschauer zeigen sich begeistert und amüsiert „Gibt es Snapchat noch?“, fragt ein Fan von MontanaBlack, der die App wohl auch schon lange gelöscht hat.

Zahlen von Snapchat: Auch wenn viele Fans der Meinung sind, dass Snapchat schon lange tot sei, schreibt die App permanent schwarze Zahlen. Laut einer Studie von Statista steigen die Nutzerzahlen stetig und seit 2019 sogar stark an. Mittlerweile hat Snapchat über 375 Millionen monatliche Nutzer, was langsam aber sicher an die 450 Millionen von Twitter herankommt.