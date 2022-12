MontanaBlack: Schwerer Unfall bei seinem Event – YouTuberin bricht sich beide Arme

Von: Josh Großmann

MontanaBlack: Schwerer Unfall bei seinem Event – YouTuberin bricht sich beide Arme © Twitch(MontanaBlack)

Am Sonntagabend präsentierte Twitch-Streamer MontanaBlack seine erste eigene Show auf Joyn. Die YouTuberin Kayla Shyx brach sich bei GET AWAY beide Arme.

Buxtehude – Immer wieder präsentieren große Streamer ihre eigenen Events auch außerhalb von Twitch. Auch MontanaBlack hat eine solche Show auf die Beine gestellt und präsentierte GET AWAY auf Joyn. Hier sollten fünf Influencer – darunter die YouTuberin Kayla Shyx – aus einem ausrangierten Gefängnis ausbrechen. Bei einer Challenge verletzte sich die 20-Jährige und musste ins Krankenhaus gebracht werden. So steht es um Kayla Shyx, nachdem sie sich beide Arme bei MontanaBlacks Show gebrochen hat.

ingame.de enthüllt, wie sich Kayla Shyx bei GET AWAY von MontanaBlack die Arme gebrochen hat und wie ihr Zustand ist.

Mehr zum Thema Katastrophaler Unfall: Kayla Shyx bricht sich beide Arme bei MontanaBlack-Event

Bei GET AWAY sollten die Teilnehmer in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten, um aus einem alten Gefängnis zu flüchten. MontanaBlack hatte die Idee für die Show und hatte als Spielleiter und Moderator die Finger im Spiel. Doch auch er ist am Boden zerstört, da sich Kayla Shyx bei GET AWAY verletzen konnte.