MontanaBlack schießt zusammen mit KuchenTV gegen deutsche Streamerin

MontanaBlack und KuchenTV schießen gegen Shurjoka: „Wo bist du denn bitte erfolgreich?“ © dpa / Philipp Schulze / KuchenTV / Shurjoka (Montage)

Shurjoka steht im Kreuzfeuer von MontanaBlack und KuchenTV. Beim Thema Erfolg der Influencerin lassen die Streamer nicht locker.

Buxtehude – Die Fehde zwischen MontanaBlack, KuchenTV und Shurjoka nimmt wohl kein Ende. Jetzt sind die beiden Streamer über eine Aussage von Shurjoka gestolpert, die sie schmunzeln lässt. Dass die Influencerin offen über ihren Erfolg spricht, passt KuchenTV nämlich so gar nicht, seiner Meinung nach kann Shurjoka mit ihren Klickzahlen nämlich nicht von Erfolg sprechen.

Shurjoka wurde in mehreren Videos von KuchenTV ins Visier genommen. Für sie ist das aber auch kein Zufall. In einem Livestream erklärt sie ihren Zuschauern, warum Creator von ihrer Persönlichkeit profitieren: „Die Leute sind nur davon abhängig, dass ich, also Shurjoka erfolgreich bin und in der Öffentlichkeit stehe. Weil so lange ich erfolgreich bin und in der Öffentlichkeit stehe, macht man Klicks damit, dass man über mich Videos macht.“