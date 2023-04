MontanaBlack: Schlimmer Herz-Schmerz – „Konnte nie 100 Prozent damit abschließen“

Von: Josh Großmann

Die letzte Beziehung von MontanaBlack ist schon ein Weilchen her. Nun spricht der Streamer mit Kai Pflaume über seinen langanhaltenden Trennungsschmerz.

London, England – Seine letzte Beziehung hat MontanaBlack nicht öffentlich gemacht. Der Streamer hat schlechte Erfahrungen gesammelt, die Frau an seiner Seite seinen Fans auf Twitch zu präsentieren. Bei den wenigen Informationen über seine letzte Freundin füllt MontanaBlack nun einige Lücken, als er im Interview mit Kai Pflaume über ihren „Gnadenstoß“ spricht. Auf dem YouTube-Kanal „Ehrenpflaume“ spricht der TV-Moderator mit dem Streamer.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand: März 2023) Follower auf Twitch 4.900.000 (Stand: März 2023)

MontanaBlack „konnte nie 100 Prozent damit abschließen“ – Trennungsschmerz verfolgte ihn lang

Was ist passiert? MontanaBlack war mit Kai Pflaume in London und hat ein Interview gegeben. Der Moderator von „Nur die Liebe zählt“ kennt die tiefsten Einblicke in die Beziehungen etlicher Menschen, sodass es für ihn kein Wunder ist, wenn der Twitch-Streamer aus dem Nähkästchen plaudert. Durch die Straßen der englischen Hauptstadt schlendernd, berichtet MontanaBlack über die Trennung von seiner letzten Freundin.

MontanaBlack berichtet über seine letzte Trennung – Ex-Freundin gab ihm den „Gnadenstoß“ © YouTube: Ehrenpflaume (Montage)

Trennung verlief nicht einfach: Bei MontanaBlacks Trennungsbeichte auf Twitch erklärte der Streamer bereits, dass ihn seine Freundin im Februar 2022 – am Valentinstag – verlassen habe. Genau an diesem Tag verlassen geworden zu sein, beschäftigt MontanaBlack wohl bis heute. „Meinst du, sie hat das bewusst gemacht?“, fragt Kai Pflaume seinen Interview-Gast, der keine klare Antwort über ihre Intention zu finden scheint.

„Damals und lange Zeit danach noch hat es sich angefühlt, wie ein absoluter Tritt in den Magen, am Valentinstag – am Tag der Liebe – verlassen zu werden“

Für Kai Pflaume steht fest: „Man trennt sich nicht am Valentinstag, ohne darüber nachzudenken, dass Valentinstag ist.“ Immerhin berichtet MontanaBlack, dass sich die Trennung schon Wochen zuvor ankündigte. Geschenke gab es am Tag der Liebe keine. In London hat sich noch eine weitere interessante Situation ergeben, als MontanaBlack mit Kai Havertz von einem Fan verfolgt wurde.

Kai Pflaume auf YouTube Seit April 2020 betreibt Kai Pflaume den YouTube-Kanal „Ehrenpflaume“. Hier zeigt er die Formate „Ein Tag mit ...“ und „Ein Workout mit ...“ in denen er verschiedene Influencer interviewt. Anstelle langweiliger Frontal-Interviews begleitet er die Internet-Stars während einer speziellen Aktivität oder besucht sie Zuhause. Besonders das Workout-Format lässt viele der Influencer und Influencerinnen ins Schwitzen kommen, während Pflaume sie ausquetscht. Mit MontanaBlack hat der ehemalige TV-Moderator und heutiger YouTuber bereits sein drittes Video dieser Art hochgeladen. Die aufwendigen Produktionen sind eine Augenweide für seine Fans.

Doch kann der Streamer aus Buxtehude definitiv sagen, dass ihn die Trennung lange Zeit beschäftigt hat. „Die hat ja auch noch bis vor kurzem in meiner Eigentumswohnung gewohnt. Also das heißt, man konnte nie 100 Prozent damit abschließen“, erklärt der abgebrühte Streamer. Über die Gründe spricht MontanaBlack jedoch nicht – schon Wochen vor dem Valentinstag soll die Trennung immer wahrscheinlicher gewirkt haben.

Ex-Freundin versetzt MontanaBlack den „Gnadenstoß“ – Twitch-Streamer wollte ein letztes Gespräch

Letzte Chance: „Weißt du, was am allermeisten wehgetan hat?“, fragt MontanaBlack den interviewenden Kai Pflaume rhetorisch. Die Woche nach seiner Trennung soll der Streamer besonders „verzweifelt“ gewesen sein – so sehr, dass er seine Großmutter um Rat gebeten hat. Ein klärendes Gespräch mit seiner Ex-Freundin zu suchen schien ein guter Plan zu sein, da er sonst nichts zu verlieren habe. Doch musste er vor der Haustür seiner Eigentumswohnung feststellen, dass ein ihm unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz steht.

In seinem Zweifel wollte er seiner Ex-Freundin noch einen Vertrauensvorschuss geben und hoffte, dass nur eine Freundin zu Besuch sei. Doch parkte er nachdenklich eine Straße entfernt, als das gesichtete Fahrzeug von der Wohnung kam und MontanaBlack einen anderen Mann darin sah. „Das war der Gnadenstoß“, gesteht der Twitch-Streamer ein. Das YouTube-Video mit Kai Pflaume haben wir an dieser Stelle eingebunden.

Kai Pflaume will helfen: Im Mitleid mit dem Streamer bietet Kai Pflaume an, Ersatz zu sein, falls seine Oma mal keine Zeit für die Probleme ihres 35-jährigen Enkels habe. „Ich bin auch ein Typ, ich mache das alles mit mir selber klar. Ich rufe niemanden an. Aber danke fürs Angebot“, lehnt MontanaBlack ab. Im Gegenzug bietet er dem TV-Moderator das Gleiche an: „Falls du mal einen VIP-Platz im Casino brauchst.“

Zum Abschluss philosophiert MontanaBlack darüber, dass ihn der Trennungsschmerz erwachsener gemacht habe: „Am Ende formt es einen zu dem, was man ist“. Der Streamer aus Buxtehude erklärt fröhlich, dass er nun in seiner Blüte sei. Neue Zähne, neue Tattoos und der vegetarische Lebensstil bleiben der Ex-Freundin also verwehrt. MontanaBlack hatte ein Zahn-OP und fühlt sich seitdem deutlich wohler in seiner Haut.