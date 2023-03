MontanaBlack mit Kai Havertz von verrücktem Fußball-Fan verfolgt – „Hardcore penetrant“

Von: Josh Großmann

MontanaBlack war in London und hat den Fußball-Profi Kai Havertz besucht. Ein verrückter Fan verfolgt sie auf dem Fahrrad und will unbedingt eine Unterschrift.

London, England – MontanaBlack wäre zwar lieber live auf Twitch gewesen, doch hat er sich aus seinem Streaming-Zimmer gewagt und den Fußballer Kai Havertz in London getroffen. Das wahrhaftige Promi-Leben ist auch für den Star-Streamer ein Kultur-Schock, als er und der Chelsea-Profi „bestimmt über 2 Kilometer“ von einem verrückten Fußball-Fanatiker auf einem Fahrrad verfolgt werden.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand: März 2023) Follower auf Twitch 4.900.000 (Stand: März 2023)

MontanaBlack in London – Havertz-Fanatiker will Unterschrift haben: „Der will einfach nur Geld machen“

Was ist passiert? Am Wochenende des 17. März war MontanaBlack zu Gast bei Kai Havertz in London. Streamer und Fußballer kennen sich bereits länger – MontanaBlack meint, dass Havertz öfter seine Videos geschaut habe und die Stars auch schon Fortnite zusammen gespielt hätten. „Er ist einer von euch“, erklärt der 35-jährige Streamer seinen Fans auf Twitch und offenbart, dass der Fußball-Profi gerne Games zockt, Hunde liebt und entspannte Abende auf der Couch verbringt.

So läuft es bei MontanaBlack auf Twitch MontanaBlack hat derzeit so viel Spaß am Streamen, dass er beinahe den Trip nach London nicht gemacht hätte. Zwar sind seine Zahlen durch weniger zahlreiche Twitch-Auftritte etwas gefallen, doch hält er sich mühelos an der Spitze der deutschen Streamer-Charts. In den letzten 14 Tagen (Stand: 24. März 2023) hatte MontanaBlack durchschnittlich 23.312 Zuschauer und brachte in den 30 Stunden, die er insgesamt live war, eine Watchtime von knapp 800.000 Stunden zusammen.

Kultur-Schock für Monte: Nachdem er sich das 2:2-Spiel von Chelsea im VIP-Bereich mit dem Bekanntenkreis des Fußball-Stars angesehen hatten, ging es für die alten Fortnite-Freunde in ein nobles Restaurant. Allein der Moment, als der Mercedes von Havertz die Tiefgarage des Stadions verlässt und von Fan-Mengen umspült wird, ist für den Streamer ein kleiner Kultur-Schock und er zeigt sich voller Ehrfurcht auf Twitch. Die Menschenmenge um MontanaBlack auf der Gamescom zeigt aber, dass er ebenso etliche Menschen in seinen Bann ziehen kann.

Ihr wisst, ich hab schon viel im Leben erlebt, was Öffentlichkeit angeht. […] Wir sind herausgefahren aus der Tiefgarage und links und rechts standen die Fans mit den Trikots und haben geschrien: ‚Kai, Kai!‘. […] Das war ein cooles Erlebnis.

2 Stars werden verfolgt: Doch einer dieser Fans überterieb das Anhimmeln. Er sei MontanaBlack und Kai Havertz mit einem Fahrrad „bestimmt über 2 Kilometer“ hinterhergefahren. Der Unbekannte soll eine Unterschrift von Kai Havertz auf seinem Trikot verlangt haben. Der Twitch-Streamer äfft den penetranten Verfolger nach: „Du verdienst 300.000 in der Woche. Komm unterschreibe mal. Ich kann dafür bei Ebay 200 Euro verlangen“.

MontanaBlack mit Kai Havertz von verrücktem Fußball-Fan verfolgt – „Hardcore penetrant.“ © Imago (Montage)

MontanaBlack rettet den Tag: Havertz und seine Freundin wären beinahe Opfer ihres Gewissens geworden, doch bleibt MontanaBlack standhaft. „Der ist weder Fan von dir, noch Supporten der den Club. Der will einfach nur Geld machen“, überzeugt der Streamer den Fußball-Star. „Ich war wirklich kurz davor aus dem Auto zu steigen und dem eine Ansage zu drücken“, rekapituliert MontanaBlack mit seinen Fans auf Twitch, die sich wundern, wie wohl seine englische Ansage vom Streamer aus Buxtehude klingt.

Der Fußball-Profi scheint dem Ratschlag von MontanaBlack gefolgt zu sein und hat dem aufdringlichen Fan keine Unterschrift aufs Trikot gegeben. Die Geschichte hat also ein gutes Ende für die Stars genommen. Im Restaurant wurde MontanaBlack noch vom Fußball-Profi eingeladen und beichtet auch hier seinen Fans: „Ich habe so ein Restaurant noch nie gesehen“. Das noble Etablissement verschlägt dem Twitch-Streamer ordentlich die Sprache. MontanaBlack verriet, für wie viel Geld er ins Dschungelcamp gehen würde – mit dieser Summe könnte er wohl öfter dort essen gehen.