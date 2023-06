MontanaBlack gerät mit „Kreisligafrauen“-Aussage in Kritik

MontanaBlack spricht über „Kreisligafrauen“ – Erntet Kritik für sexistische Aussagen © MontanaBlack / dpa Philiipp Schulze (Montage)

MontanaBlack spricht in einem Livestream über seiner Vorlieben in der Partner-Wahl. Allerdings erntet er negative Kommentare für seine Wortwahl.

Buxtehude – MontanaBlack ist dafür bekannt, in seinen Streams kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Vor seinen Followern spricht der Twitch-Star immer das aus, was ihm gerade in den Sinn kommt. Dabei kommt es aber immer wieder zu Aussagen, die unter seinen Zuschauern für reichlich Diskussionen sorgen. Auch zum Thema „Kreisligafrauen“ und Partnerwahl erntete der Streamer jetzt Kritik.

ingame.de berichtet über die „Kreisligafrauen“-Aussage von MontanaBlack.

MontanaBlack spricht mit seinen Fans über die Partnerwahl und besonders eine Sache scheint dem Streamer dabei enorm wichtig zu sein. Denn für ihn käme keine Frau infrage, die schon beim ersten Treffen mit ihm ins Bett geht.