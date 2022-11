MontanaBlack: Erste eigene Show auf Joyn – GET AWAY! zeigt Streamer bei Gefängnisausbruch

Von: Josh Großmann

Teilen

MontanaBlack: Erste eigene Show auf Joyn – GET AWAY! zeigt Streamer bei Gefängnisausbruch © dpa / Philipp Schulze

MontanaBlack bekommt mit GET AWAY! seine erste eigene Gameshow auf Joyn. Hier sollen der Streamer und vier weitere Intertnet-Stars aus dem Gefängnis ausbrechen.

Buxtehude – Immer mehr Twitch-Stars bringen ihre eigenen Shows auf Joyn. MontanaBlack hatte die Idee für GET AWAY! bei der er und seine Streamer-Kollegen Knossi, Trymacs, EliasN97 sowie die YouTuberin Kayla Shyx aus einem Gefängnis ausbrechen müssen. In der Live-Gameshow, die von Steven Gätje moderiert wird, kann es nur einen Sieger geben. MontanaBlack ist Spielleiter und Komplize bei GET AWAY! und wird den Teilnehmer*innen wohl hin und wieder ein Bein stellen. Hier erfährt man alles über die erste Show von MontanaBlack.

ingame.de präsentiert GET AWAY! von MontanaBlack mit Uhrzeit, Datum und Livestream auf Joyn.

Mehr zum Thema MontanaBlack: Streamer bekommt eigene Show auf Joyn – Knastausbruch bei GET AWAY

Bisher ist noch nichts über die genauen Aufgaben bekannt, aber die Internet-Stars werden bei GET AWAY! in verschiedenen Einzel- und Team-Challenges gegeneinander antreten. Am Ende soll eine „überraschende Herausforderung“ im Finale den Sieger küren, der als einziger wieder an die Freiheit gelangt. Die Show soll noch in diesem Jahr laufen.