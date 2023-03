MontanaBlack: Karriere-Aus in Sicht – Twitch-Streamer spricht über sein Ende

Von: Josh Großmann

Teilen

MontanaBlack ist seit über 10 Jahren im Internet aktiv. Anlässlich seines Geburtstages philosophiert der Twitch-Streamer darüber, wie lange er noch durchhält.

Buxtehude – Wohl kaum ein deutscher Streamer wird so nachhaltigen Einfluss auf Twitch gehabt haben, wie MontanaBlack. Marcel Eris feierte seinen 35. Geburtstag und spricht im Livestream über die vergangene Zeit. Dabei verliert der Streamer aus Buxtehude Worte über sein unausweichliches Ende auf Twitch. Die „neue Generation“ von Streamern und Streamerinnen wird ihn irgendwann ablösen.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand Januar 2023) Follower auf Twitch 4.800.000 (Stand Januar 2023)

MontanaBlack macht noch 5 Jahre – Twitch-Ende steht bevor

Was ist passiert? Am 2. März 2023 feierte MontanaBlack seinen 35. Geburtstag. Unter den größten Twitch-Streamern 2022 ist er damit ein ziemlich alter Hase. Sein großer Tag sorgte für Grübel-Stimmung bei Eris und hat ihn über alte Zeiten sowie den derzeitigen Interessen-Wandel auf Twitch nachdenken lassen. MontanaBlack sprach über seinen abflachenden Hype und zeigte sich bereits im Klaren darüber, dass es nicht ewig so weitergehen könne, wie bisher.

Wann hat MontanaBlack mit Twitch angefangen? Der Twitch-Kanal von MontanaBlack existiert bereits seit August 2015. Damals wie heute präsentierte der Streamer Gameplay-Szenen aus Call of Duty, Battlefield und FIFA. Schon vor seinem Livestreaming-Start war Monte, wie ihn seine Fans liebevoll nennen, auf YouTube aktiv. Am 14. März 2013 lud er sein erstes Video hoch und begann damit eine nunmehr 10-jährige Reise an die Spitze von Twitch.

Auf Twitch wurde ihm nun in einem seiner „Real Talks“, wie der Streamer lange Segmente, in denen er aus dem Nähkästchen plaudert, nennt, die Frage gestellt, wann er das Ende seiner Twitch-Karriere voraussieht. In einem solchen Real Talk sprach MontanaBlack über die Flüchtlingspolitik in Deutschland und erntete Zustimmung. Und zum Anlass seines Geburtstages hat sich MontanaBlack diese Frage bereits selbst gestellt.

Lustig, dass du fragst. Ich habe vorhin so im Auto überlegt: „Okay Marcel, du bist jetzt 35. In 5 Jahren wirst du einfach 40. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich mit 40 die Jugend noch für dich interessiert, ist relativ …“ Also weiß ich nicht, wie sich das entwickelt, aber mal abwarten und Tee trinken. Also ich hab so für mich gedacht: Ich mache das jetzt noch 5 Jahre und dann fahre ich einen Gang runter.

Neue Generation: Zwar verrät der Twitch-Streamer aus Buxtehude, dass er noch einige neue Projekte in petto habe, doch wird er wohl kaum einen Content-Plan bis 2028 geschmiedet haben. Auf Twitch würde sich das Interesse immer mehr zu Konkurrenten wie EliasN97, HoneyPuu oder Trymacs verschieben – jedoch ärgert ihn die Entwicklung nicht.

MontanaBlack: Ende in Sicht – Twitch-Streamer spricht über seinen Aussteig © Twitch: MontanaBlack/Twitch (Montage)

Doch kein alter Hase? Wenn man sich an der Spitze von Twitch genauer umsieht, fällt auf, dass MontanaBlack nicht der älteste ist. Erik Range, besser bekannt als Gronkh, wird im April 2023 46 Jahre alt. Der Anblick des YouTube-Urgesteins gibt auch MontanaBlack Hoffnung. „Bei dem Bruder läuft doch auch noch ganz stabil“, beobachtet der Streamer und vermutete, dass es bei ihm ähnlich aussehen könnte.

„Die alte Brigade“, womit er seine älteren Fans meint, würde sich womöglich auch in mehr als 5 Jahren noch für seine Inhalte interessieren. „Andere moralische Vorstellungen“ würden dafür sorgen, dass sich eben dieser Kern an Fans nicht mit der neuen Generation identifizieren könne und demnach beim altbekannten Streamer aus Buxtehude bleiben. Ob MontanaBlack wirklich schon bald den Gaming-Chair an den Nagel hängt, wird die Zeit zeigen.