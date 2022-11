Modern Warfare 2: Zweite Map könnte entfernt werden – Zu nah am Original

Von: Josh Großmann

Eine Karte von Modern Warfare 2 könnte entfernt werden. Es ist die dritte Map, die für Probleme sorgt und nun könnten rechtliche Schritte folgen.

Santa Monica, Kalifornien – Das neue Call of Duty ist offiziell erschienen und bereits jetzt drohen Activision und Infinity Ward rechtliche Konsequenzen. Nachdem eine Map aus der Beta von Modern Warfare 2 spurlos verschwunden ist, könnte nun die zweite Map folgen, da sie zu nah am nachempfundenen niederländischen Hotel ist. Eine dritte Map musste aus dem gleichen Grund angepasst werden und darf nicht mehr in Turnieren gespielt werden.

ingame.de enthüllt, warum eine Karte von Modern Warfare 2 bald entfernt werden könnte und welche Maps Probleme bereiten.

In Call of Duty sind die spielbaren Karten oft realen Orten nachempfunden. Damit sorgen die Entwickler auf Authentizität und Realismus. Doch genau diese Vorgehensweise könnte nun zum Problem werden. Breenbergh Hotel ist einer 5-Sterne-Unterkunft in den Niederlanden nachempfunden, was den Betreibern ein Dorn im Auge ist.