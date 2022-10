Modern Warfare 2: Verhör zu El Sin Nombre – Das sind die richtigen Antworten

Von: Joost Rademacher

Teilen

Modern Warfare 2: Verhör in El Sin Nombre – Das sind die richtigen Antworten © Activision (Montage)

In der Kampagne von Modern Warfare 2 gilt es, ein Verhör in der Mission „El Sin Nombre“ zu überleben. Das sind die richtigen Antworten.

Hamburg – Der Startschuss für Modern Warfare 2 ist praktisch gefallen. Seit dem 20. Oktober können alle, die das Spiel vorbestellt haben, die Einzelspieler-Kampagne des neuen Call of Duty zocken. Ein besonderer Stolperstein tut sich aber schon früh bei einer Mission auf, in der ihr als Soap lebendig durch ein Verhör kommen müsst. Die Aufgabe dabei ist, vier Fragen richtig zu beantworten.

Ingame.de verrät, wie man das Verhör zu El Sin Nombre in Modern Warfare 2 schafft.

Mehr zum Thema Modern Warfare 2: Verhör zu El Sin Nombre – So beantwortet ihr die Fragen richtig

In der Kampagne von Modern Warfare 2 reisen Soap und Ghost nach Mexico, um ein Kartell zu infiltrieren. Mit dem Ziel, das Kartellmitglied El Sin Nombre gefangenzunehmen, müssen sie sich euch einem Verhör der „Las Almas“ unterziehen. Beantwortet der Spieler die Fragen von Valeria richtig, wird man zu El Sin Nombre weitergebracht. Antwortet man falsch, scheitert die Mission.