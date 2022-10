Modern Warfare 2 Preload: Ab wann kann man das neue Call of Duty herunterladen?

Von: Janik Boeck

Teilen

Modern Warfare 2: Wann startet der Preload? Alle Zeiten im Überblick © Activision / IMAGO: YAY Images (Montage)

Der Release von Modern Warfare 2 rückt immer näher. Wie gewohnt soll es wieder einen Preload geben. Das sind alle Termine im Überblick.

Santa Monica, Kalifornien – Der Release von Modern Warfare 2 rückt stetig näher und die Vorfreude der Fans steigt derweil ins Unermessliche. Nach der erfolgreichen Beta können es viele Fans kaum erwarten, das neue Call of Duty in Gänze in die Finger zu bekommen. Damit ihr direkt zum Start zocken könnt, wird es einen Preload für Modern Warfare 2 geben.

ingame.de verrät, wann der Preload für Modern Warfare 2 startet und wie groß der Download wird.

Bisher gibt es nur für PS4 und PS5 Informationen dazu, dass ein Preload stattfindet. Da der Release allerdings auf allen Plattformen gleichzeitig ist, dürften die Termine für PC und Xbox die gleichen sein.