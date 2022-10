Modern Warfare 2: Fußballstars bei CoD – Leak zeigt Neymar und Pogba

Von: Aileen Udowenko

Modern Warfare 2: Leak zeigt Neymar in Uniform - Diese Fußball-Operatoren sollen kommen © Activision / Imago (Montage)

In Modern Warfare 2 sollen laut Leak zwei Fußballstars zu Operatoren werden. Von Neymar und Pogba tauchten nun erste Bilder in Uniform auf.

Santa Monica – In Modern Warfare 2 gibt es bald wohl einige Operatoren, die man eigentlich eher auf dem Spielfeld als auf einem Schlachtfeld erwarten würden. Zumindest wenn man einem Leak Glauben schenkt, der Fußballprofis als Skins im neuen CoD-Titel prophezeit. Auf Twitter kursieren jetzt sogar schon erste Bilder der Fußballstars, allerdings sieht man Neymar und Pogba nicht wie gewohnt in Trikots, sondern in Uniform.

ingame-de verrät alles rund um die Leaks zu den Fußballstars in Modern Warfare 2.

Noch ist nicht endgültig klar, ob die Fußballprofis Neymar und Pogba wirklich zu Modern Warfare 2 kommen. Denn von offizieller Seite wurde noch nichts dergleichen bestätigt. Sollten die Leaks aber Recht behalten, könnte es sich bei den Fußball-Operatoren womöglich um eine Kooperation mit der WM in Katar handeln.