Modern Warfare 2: Beste Audio-Einstellungen – so werden Schritte lauter

Von: Janik Boeck

Teilen

Modern Warfare 2. Audio-Settings © Activision / IMAGO: YAY Images (Montage)

Die richtigen Audio-Einstellungen sind in Modern Warfare 2 entscheidend. Andernfalls schleichen sich Gegner einfach an. Diese Settings sind die besten.

Santa Monica, Kalifornien – Nach dem Start von Modern Warfare 2 stürzen sich die Fans bereits begeistert in den Multiplayer des neuen Call of Duty. In den Online-Gefechten ist es extrem wichtig, jeden noch so kleinen Hinweis wahrzunehmen. Vor allem Schritte und andere Geräusche geben euch Informationen über nahende Gegner.

ingame.de zeigt die besten Audio-Einstellungen für Modern Warfare 2.

Die Geräusche im Multiplayer von Modern Warfare 2 sind ein wichtiges Werkzeug, wenn Sie nicht überrascht werden wollen. Dabei kommt es nicht nur darauf an, dass Sie Schritte hören. Auch Schüsse, zerspringende Fenster oder Türen können euch Hinweise auf nahende Gegner geben.