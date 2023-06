Mit Zerfleischen bis ins Endgame – Starker Barbaren-Build für Diablo 4

Von: Joost Rademacher

Der Barbar ist in Diablo 4 vielleicht nicht die beste Klasse, kann im Endgame aber mächtig austeilen. Mit diesem Build-Guide können Spieler richtig leveln.

Hamburg – Diablo 4 ist gestartet und für Fans der dicken Hauerei führt kein Weg an der Barbaren-Klasse vorbei. Der Muskelprotz mit den ganz großen Knüppeln fällt im Gegensatz zu anderen Klassen zwar klar zurück, kann aber trotzdem im Endgame ordentlich Schaden anrichten. Dazu muss mab nur im Spielverlauf richtig leveln. Ingame.de zeigt, wie man den Zerfleischen-Barbaren, einen der beliebtesten Builds der Klasse, von Level 1 bis zum Endgame, richtig baut, ohne Skill-Punkte zu verschwenden.

Den kompletten Barbaren-Build für Diablo 4 finden Sie hier.

Der Zerfleischen-Barbar war schon in Diablo 3 ein beliebter Build unter Barbaren-Fans und setzt darauf, große Gruppen von Monstern in einem Streich zu töten. Damit das auch möglichst gut funktioniert, muss man bei diesem Build auch in Blutungsschaden investieren. Zum Start ist aber auch gute Wut-Generation ein wichtiger Faktor.