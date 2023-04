Minecraft-YouTuber tunnelt Fußball-Experten mit seinem Wissen

Von: Janik Boeck

EliasN97 prahlt gerne mit Fußball-Wissen. Ausgerechnet ein Minecraft-Streamer tunnelte ihn im Quiz.

Berlin – Eligella hat es als Twitch-Streamer bis ganz nach oben geschafft. Seinen Ursprung fand seine Karriere aber im Fußball. Dort vollzog er auch den Übergang in die digitale Welt – als E-Sportler beim Hauptstadtclub Hertha BSC. Mit Kumpel und Profi-Fußballer Niklas Wilson Sommer, genannt Willy, duelliert er sich immer wieder in Quizzes. Kürzlich wurden beide bei so einem Quiz ausgerechnet vom Minceraft-Streamer BastiGHG getunnelt.

Dass Eligella und Willy viel über Fußball wissen, haben sie bereits mehrfach bewiesen. Laut eigener Aussage führt EliasN97 die ewige Tabelle zwischen den beiden an. In einem gemeinsamen Stream mit BastiGHG schaltete sich auf der Minecraft-Streamer ein, nachdem Eligella Willy erklärte „Wusstest du, dass Basti ein Fußball-Lexikon ist?“