Minecraft: Spieler baut während der Corona-Krise die Erde 1:1 nach

Ein Minecraft-Spieler plant derzeit das wohl größtmögliche Projekt im Spiel. Er möchte unsere Erde 1:1 in Minecraft nachbauen und benötigt deshalb viel Hilfe.

Seattle, USA - Die Corona-Quarantäne sorgt dafür, dass die Menschheit momentan zu Hause bleibt. Die zusätzliche gewonnene Freizeit nutzen manche Leute dafür, um beispielsweise ein Instrument oder eine neue Sprache zu lernen. Auch der Minecraft-Spieler "PippenFTS" hat sich für die anstehende Zeit ein Projekt vorgenommen. Er möchte die Erde 1:1 in Minecraft nachbauen und präsentierte nun einen ersten Entwurf als Video auf YouTube. Um dies zu bewerkstelligen, benötigt er jedoch Hilfe.

Die Erde im Maßstab 1:1 nachbauen zu können, übertrifft die Möglichkeiten des ursprünglichen Minecrafts. Wie ingame.de* berichtet, kann man mit einigen Mods jedoch Probleme wie das Höhenlimit umgehen. So können Sehenswürdigkeiten oder Landschaften tatsächlich 1:1 nachgebaut werden. Die Terra 1 to 1 Mod übernimmt einen großen Teil der lästigen Arbeit. Mit dieser Modifikation ist es möglich, Google Maps Karten in Minecraft-Blöcke umzuwandeln. Der erste Schritt zur Erde im 1:1-Format ist also getan. Um den blauen Planeten jedoch so detailgetreu wie möglich nachbilden zu können, benötigt der kreative Minecraft-Baumeister die Hilfe anderer Spieler.

