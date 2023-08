Millionen pro Monat – Ehemals größter Streamer der Welt, spricht über Fortnite-Einnahmen

Von: Aileen Udowenko

Der ehemals größte Streamer der Welt packt seine Fortnite Einnahmen aus. Die gewaltigen Summen sind allerdings vor allem durch seine Fans entstanden.

Illinois, USA – Ninja (Richard Tyler Belevins) war lange Zeit der erfolgreichste Streamer der Welt. Und noch immer kann sich seine Followerschaft sehen lassen. Alleine auf Twitch hat Ninja über 18 Millionen Abonnenten. Dass Zocken für ihn also nicht nur ein Hobby ist, dürfte wohl jedem klar sein. Jetzt sprach der Streamer allerdings genauer über seine Fortnite-Einnahmen. Und für die immensen Summen pro Monat muss er sich vor allem bei seinen Fans bedanken.

Gigantische Einnahmen mit Fortnite – Twitch-Star macht Millionen Dollar im Monat

Die Einnahmen: Ninja ist bei Fans besonders wegen seiner Fortnite-Streams beliebt. Im Januar 2020 erhielt der Twitch-Star sogar seinen eigenen Skin in dem Battle-Royale-Game. Mit rund 18 Millionen Followern auf Twitch und ca. 23 Millionen Abonennten auf YouTube hat sich Ninja eine riesige Fangemeinde aufgebaut und diese zahlt sich auch gewaltig aus. Im Livestream erzählte er jetzt, wie viel Geld er mit den sogenannten Creator-Codes in Fortnite gemacht hat.

Was sind Creator-Codes? Streamer können bei Epic Games ihren eigenen Creator-Code beantragen. Wird dieser von dem Entwickler ausgestellt, kann der jeweilige Streamer diesen an seine Community weitergeben. Sobald ein Fan im Ingame-Shop von Fortnite ein Item kauft und dabei den Code angibt, erhält der Streamer anteilig Prozente von dem Kauf.

Millionen pro Monat – Ehemals größter Streamer der Welt, spricht über Fortnite-Einnahmen © Imago

Während er mit einem Streamer-Kollegen eine Runde Fortnite spielt, erwähnt Ninja ganz nebenbei seine Einnahmen durch die Codes. „Ich glaube das meiste, was ich jemals in einem Monat mit dem Creator Code verdient habe, sind fünf Millionen“. Sein Kollege bricht daraufhin in Gelächter aus, doch Ninja meint seine Aussage komplett ernst. „Ich mache keine Witze“. Hier ist der entsprechende Clip auf TikTok.

Für seine Fans kommt das wenig überraschend, denn sie betiteln Ninja als das „Gesicht von Fortnite“. Unter dem Video sammeln sich aber auch Kommentare von Spielern, die bei jedem Kauf den Creator-Code angegeben haben, da Ninja der einzige Streamer war, den sie kannten. Fünf Millionen Dollar in einem Monat zu erwirtschaften, ist aber trotzdem eine große Leistung. Der User CaigB26 schreibt: „Alle diejenigen, die wissen wie wenig Geld die Creators-Codes eigentlich bringen, weiß wie verrückt fünf Millionen sind“. Einen ähnlichen Umsatz machte auch MontanaBlack mit Gönrgy, allerdings brauchte er nur zwei Wochen.