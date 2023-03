Messi oder Ronaldo? EliasN97 ist völlig entsetzt über Hass nach Weltfußballer-Wahl

Von: Josh Großmann

Die FIFA hat Lionel Messi zum Weltfußballer des Jahres gekürt. Unter Fußball-Fans entsteht eine heiße Debatte, bei der EliasN97 nur mit dem Kopf schütteln kann.

Berlin – Elias Nerlich, besser bekannt als EliasN97, ist Deutschlands größter Twitch-Streamer. Mit Content zur FIFA-Fußballsimulation und selbst im Verein steckt der Streamer tief in der Kultur des Sports. Die Wahl zum FIFA-Weltfußballer des Jahres hat Lionel Messi zum besten Spieler 2022 ausgezeichnet, was für großen Trubel unter den Fans sorgt. Viele sind sich sicher, dass Cristiano Ronaldo den Preis eher verdient hätte.

Vollständiger Name Elias Nerlich Bekannt als EliasN97 oder Eligella Geburtstag 10. Dezember 1997 Geburtsort Berlin Follower auf YouTube 1.150.000 (Stand: März 2023) Follower auf Twitch 1.400.000 (Stand: März 2023)

Messi ist FIFA-Weltfußballer des Jahres – EliasN97 ist selbst CR7-Fan und fragt: „Warum sind die Leute so toxisch?“

Was ist passiert? Am 27. Februar wurde Lionel Messi zum FIFA-Weltfußballer 2022 gekürt. Die Preisverleihung hatte einen großen Schwall von Hass-Kommentaren zur Folge, denn missgünstige Fans meinen, dass der Spitzensportler den Preis nicht verdient habe. Auch wenn Messi großartige Leistungen bei der WM gezeigt habe, sind viele Fußball-Enthusiasten überrascht, denn in der restlichen Saison soll er nur mittelmäßig gespielt haben.

Messi oder Ronaldo? EliasN97 ist völlig entsetzt über Hass nach Weltfußballer-Wahl © Imago: Power Sport Images

Das sagt der Streamer: Für viele in der Fußball-Community hat es für die Auszeichnung bessere Kandidaten gegeben. Auch EliasN97 ist großer Fan von CR7, doch meint er, dass Messi den Preis verdient erhalten habe. „Warum sind denn so viele da überrascht?“, fragte EliasN97 im Stream, als er über die Wahl zum Weltfußballer sprach. Er geht so weit zu behaupten, dass er seinen Twitch-Kanal mit über 1,4 Millionen Followern darauf gewettet hätte, dass Messi zum FIFA-Weltfußballer gekürt wird.

EliasN97 ist fassungslos: „Der wird gehated, weil er die WM gewonnen hat“, observiert EliasN97 zum Hass auf Messi. Der Streamer kann es einfach nicht nachvollziehen, wieso es so viele negative Kommentare über das Ergebnis zur Wahl gibt: „Warum sind die Leute so toxisch? Was ist denn deren Ziel, dass die so hasserfüllt sind?“ Der Twitch-Streamer ist aktuell der größte in Deutschland und die Einnahmen von EliasN97 zeigen, wie sehr sich der Erfolg auszahlt.

Warum spricht EliasN97 darüber? Elias Nerlich spielt Fußball bereits seit dem vierten Lebensjahr und spielte im weiteren Verlauf in verschiedenen Vereinen. Mit 17 wurde er in der ersten Herrenmannschaft von Waltersdorf 09 in 21 Spielen eingesetzt. Mittlerweile hat er gemeinsam mit dem Profi-Fußballer Sidney Friede seinen eigenen Verein Delay Sports Berlin gegründet. Als FIFA-Content-Creator und genereller Fußball-Enthusiast schenken ihm viele Fans Gehör, wenn es um das Runde und das Eckige geht. Ein Fan sagte 100.000 mal den Namen von EliasN97 und zeigt, dass ihn seine Community verehrt.

Kann nicht alle Fans überzeugen: In den Reaktionen auf den Clip von EliasN97 zeigen sich weiterhin uneinsichtige Fans. Auch wenn Nerlich sagt, dass Messi die WM gewonnen habe, wurde Kilian Mbappé zum besten Spieler der Weltmeisterschaft gekürt. Die Leidenschaft in der Fußball-Community wird wohl auch in Zukunft für starke Reibung und zahlreiche Hass-Kommentare sorgen.