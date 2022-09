Maxis kündigt Free2Play an: Sims 4 bald kostenlos spielbar

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Die Sims 4 wird kostenlos – Maxis kündigt Free2Play an © EA (Montage)

Schon bald könnte die Fangemeinde rund um „Die Sims 4“ noch größer werden. Wie EA und Entwickler Maxis angekündigt haben, wird das Spiel zum Free2Play.

Redwood City – Die Sims 4 hat schon einige Jahre auf dem Buckel, kann sich aber trotzdem noch über eine große Fanbase freuen. Schon bald könnte die Fangemeinde sogar noch stärker wachsen, denn Entwickler Maxis, mit Sitz in Redwood City, hat tolle Neuigkeiten für alle Sims-Fans und die, die es noch werden wollen. Wie der Entwickler bekannt gab, wird es Die Sims 4 bald kostenlos zu spielen geben.

ingame.de enthüllt, ab wann man „Die Sims 4“ kostenlos spielen kann.

Mehr zum Thema Die Sims 4 kostenlos spielen – Maxis kündigt Free2Play an

Am Mittwoch, dem 14. September 2022, gab es allerlei Neuigkeiten für Gamer und Gamerinnen. Sowohl Nintendo als auch Sony hielten Präsentationen ab und zeigten Fans neue Spiele und Trailer. Auch EA und Maxis schlossen sich dem an und haben Neuigkeiten für Sims-Fans in petto.