Militante Veganerin: Markus Rühl dreht auf – „Würde auch n‘ Hund essen“

Von: Philipp Hansen

Teilen

Der Gigant Markus Rühl trifft auf die Militante Veganerin. Der Bodybuilder provoziert, aber die Streamerin geht dann wohl doch zu weit, es kracht.

Hamburg – Die Militante Veganerin sorgt wieder für Furore. Die Twitch-Streamerin ist auf die deutsche Bodybuilding-Legende Markus Rühl getroffen. Was wie ein ruhiges Gespräch anfing, endete dann in Beleidigungen und fragwürdigen, sogar fast strafbaren Vergleichen. Die Zuschauer sind sich fast alle einig und sehen einen deutlichen Gewinner beim Aufeinandertreffen der Gegensätze.

Name Raffaela Raab Bekannt als Militante Veganerin Geburtsjahr 1996 Follower auf Instagram 52.100 Follower auf Twitch 35.850

Markus Rühl und die Militante Veganerin – Treffen bei Leeroy endet so, wie man erwartet

Um dieses Treffen geht es: Im Format „Leeroy will‘s wissen“ treffen zwei weit entfernte Gegenpole krachend aufeinander. Das Video wurde zwar 2022 gedreht, aber erst am 7. Mai 2023 veröffentlicht. Diese drei Personen sorgen für Zündstoff:

Raffaela Raab (26), bekannt als die Militante Veganerin. Sie setzt sich aggressiv für das Tierwohl ein und geht für viele zu weit. Die Aktivistin wurde mehrfach verhaftet und sorgt mit fragwürdigen Holocaust-Vergleichen für Ärger. Die Militante Veganerin sieht Mensch und jedes Tier als gleichwertig und schützenswert an.

Markus Rühl (51), nach eigenen Angaben begeisterter Fleischesser, ist ehemaliger Profi-Bodybuilder mit Kampfgewicht von 130 KG, aber heute „außer Dienst“. Er sieht aber noch immer wie monumentaler Fleischberg, Pardon, Muskelberg erster Güte aus.

Leeroy Matata (26) sitzt als Moderator zwischen den beiden, er fungiert eher als Streitschlichter und Blitzableiter. Leeroy weist direkt im Vorwort daraufhin, dass er viele Meinungen im Video nicht teilt und sehr kritisch sieht, aber alles als Chance für den gemäßigten Tierschutz sieht.

So läuft das Gespräch: Das Video beginnt mit einem ruhigem Markus Rühl, der seiner Gesprächspartnerin zuhört und auch in vielen Punkten recht gibt. Doch so ganz einige werden sich die beiden dann nicht. Rühl wirft der militanten Veganerin nach ihren Äußerungen Tunneldenken vor, sie sehe nicht, „was links und rechts passiert“ und sei komplett realitätsfremd.

Markus Rühl, Rafaela Raab, die Militante Veganerin und Leeroy auf YouTube © YouTube Leeroy Wills wissen

Der hünenhafte Rühl will ein absoluter Tierfreund sein, setzte sich für artgerechte Haltung ein und bewirbt die bewusste Ernährung. Er provoziert dann aber mit solchen Aussagen wie, er würde auch einen Hund essen. Etwas aus dem Kontext gerissen ist das Zitat, denn hier geht es um einen fiktiven absoluten Notfall – nicht um die Proteinaufnahme fürs Pumpen.

Doch die Militante Veganerin spielt das Provokatiosspiel von Berufswegen und meint, dass die Fleischindustrie die größte Massenvernichtung überhaupt sei, dass sie Leeroy ja wie ein Schwein schlachten könne, Kinder in Schlachthäuser sollten und zieht Vergleiche mit dem Holocaust der NS-Zeit. Das ist richtig dünnes Eis, denn seit 2004 sind solche Vergleiche zwischen Fleischkonsum und Holocaust gerichtlich verboten. Das erklärt Moderator Leeroy im Video auch zur Einordnung.

Militante Veganerin beleidigt Markus Rühl: „Bin also Nazi und dumm?“

Die Diskussion scheitert: Rühl, der in den alten Spitzensportlerntagen ein dutzend Eier, mehrere Portionen Hühnchen und mehr in sich reinschaufelte, löst bei der Militanten Veganerin Erinnerungen an Tierschreie und Blutströme aus. Tradition und Geschmack seien für sie „dumme Argumente“. Rühl rekapituliert, er sei also ein „Nazi und dumm“, wenn er Fleisch esse und fühlt sich ziemlich beleidigt. Das markiert dann im Gespräch, welches gute 30 Minuten recht ruhig verlief, den Wendepunkt.

Die Situation ist ab dann vertrackter, persönlicher und weniger auf die Argumente abzielend. „Toleranz ist da gleich null“ wird zur Fleisch-essenden Gegenseite geschmettert. Dann heißt es auch nicht mehr du, sondern es wird über die Gegenseite mit „er hat gesagt“ gesprochen. Hier das ganze, fast einstündige Video auf YouTube:

Militante belehrt Markus Rühl – Selbst Veganer sagen „schämen uns für sie“

So reagieren die Zuschauer: Markus Rühl wird oft als ordentlicher Rädelsführer gelobt, gerade am Anfang ging er auf Rafaela Raab ein: „Ich habe den größten Respekt vor Markus, so ruhig zu bleiben“ lässt sich in vielen Variationen lesen. Ein Großteil der Kommentare positioniert sich auf seiner Seite.

Viele Kommentatoren sind von der aggressiven Haltung der Militanten Veganerin vor den Kopf gestoßen. In den Kommentaren steht beispielsweise aus dem eigenen Lager: „Ich bin Veganerin und viele in meinem Umfeld auch, jeder dieser Leute hat Raffaela auf sämtlichen Social-Media-Plattformen blockiert, wir schämen und für diese Herangehensweise und ihre Äußerungen!“. Ob Frau Raab ihrer Bewegung einen Bärendienst, bestärken auch skandalöse Nebenverdienste der Militanten Veganerin.