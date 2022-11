Mario Kart 8: Neue DLC-Strecken mit Releasedatum enthüllt – Welle 3 im Dezember

Von: Joost Rademacher

Mario Kart 8: Neue DLC-Strecken mit Releasedatum enthüllt © Nintendo/dpa-tmn/Screenshot

Bald liefert Nintendo den nächsten Schub an Strecken für Mario Kart 8 Deluxe. Strecken und Release-Termin von Welle 3 des Booster-Streckenpass sind jetzt bekannt.

Kyoto, Japan – Fans von Mario Kart 8 Deluxe dürfen allmählich wieder die Motoren warm laufen lassen, bald kommt neues Futter für den Fun-Racer. Nintendo hat in diesem Jahr den Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 gestartet und geht inzwischen in die dritte Welle von neuen Strecken. Der Release der kommenden Welle in diesem Jahr ist schon seit einigen Monaten bekannt.

Ingame.de verrät, welche Strecken zu Mario Kart 8 kommen und wann der Release ansteht.

Wieder bekommt Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch ein buntes Potpourri an Strecken spendiert. Die Maps sind aus früheren Hauptteilen der Reihe und dem Mobile-Ableger gemischt, wobei der Entwickler und Publisher aus Kyoto immer noch die Strecken von Mario Kart Tour bevorzugt. Im Gegensatz zu den bisherigen zwei Wellen des Booster-Streckenpass ist dieses Mal aber keine völlig neue Strecke im Paket inbegriffen.