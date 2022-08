Mafia 4 Release: Wann erscheint der neu angekündigte Teil?

Von: Niels Olesen

Teilen

Mafia 4 Release: Entwickler kündigen neuen Teil an – Wann erscheint er? © Hangar 13/2K (Montage)

Das Entwicklerstudio Hangar 13 hat in einem Interview einen neuen Mafia-Teil angekündigt. Alles was zum Mafia 4 release bekannt ist, erfahren Sie hier.

Novato, Kalifornien – Das Entwicklerstudio Hangar 13 und die Muttergesellschaft 2K feiern 2022 das 20-jährige Jubiläum von Mafia. Die Spiele-Reihe startete 2002 mit Mafia: The City of Lost Heaven und begeisterte viele Fans. Auch heute noch haben die Mafia-Spiele viele Anhänger. In einem Interview wurde jetzt passend zum Jubiläum eine große Neuigkeit verkündet. So wie es aussieht, können sich Fans auf einen weiteren Mafia-Teil freuen.

ingame.de verrät alles, was zum Mafia 4 Release bekannt ist.

Fans der Mafia-Spiele können sich aber jetzt schon ordentlich freuen. Hangar 13 hat zum Anlass des zwanzigjährigen Jubiläums ein Steam Giveaway angekündigt. Ab dem 1. September um 19 Uhr deutscher Zeit bis zum 05. September 2022 hat man also die Möglichkeit Mafia: The City of Lost Heaven kostenlos zu erhalten. Dazu muss man einfach im entsprechenden Zeitraum die Steamseite von Mafia besuchen und das Game kostenlos zur Bibliothek hinzufügen.