„Look Bob, some Asoziale“: Knossi erntet stechende Blicke von Superreichen in Palm Beach

Von: Josh Großmann

„Look Bob, some Asoziale“: Knossi erntet stechende Blicke von Superreichen in Palm Beach © nicepix.world/IMAGO

Knossi genießt einen Urlaub mit seiner Freundin in Florida. Die Superreichen in Palm Beach rümpfen beim Twitch-Streamer die Nase.

Florida, USA – Nach 7 vs. Wild hat es Knossi in ein weniger gefährlicheres Paradies verschlagen. Mit seiner Freundin macht der Streamer die Straßen von Palm Beach unsicher – „unsicher“ ist wohl auch das Stichwort, wenn es nach den Superreichen im Urlaubsparadies ginge. Knossi und seiner Freundin werfen die Superreichen nur stechende Blicke zu.

ingame.de präsentiert Knossis Urlaub im Paradies und wie ihn die Reichen von Palm Beach mustern.

Knossi macht Urlaub in den USA, wo es ihn mit seiner Freundin ins Paradies von Palm Beach verschlagen hat. Entzückende Häuser, himmlische Palmen und Sportwagen auf so ziemlich jedem Parkplatz, den die Kamera des Twitch-Streamers einfängt. Doch kommt bei Knossi nur bedingt Urlaubsfeeling auf, wenn er von den Superreichen in Paradies gemustert wird.