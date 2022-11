LG OLED-TV kaufen: MediaMarkt mit starken Angeboten – Fernseher für halben Preis

Von: Daniel Neubert

Wer sich einen OLED-TV kaufen möchte, der wird möglicherweise bei MediaMarkt fündig. Der Online-Händler bietet ein Modell für LG an, welches stark reduziert ist.

Hamburg – Obwohl erst Ende November der Black Friday ins Haus steht, hat MediaMarkt schon jetzt ein Sonderangebot im Programm, welches das Hertz von Technikfans und Heimkino-Enthusiasten höher schlagen lassen dürfte. Die Rede ist vom LG OLED55C14LB, welcher momentan um fast die Hälfte reduziert ist. In unserem Artikel erklären wir, was dieses Modell von LG zu einem besonders attraktiven Angebot macht und warum es auch für PS5 und Xbox-Spieler interessant ist.

Produkttyp OLED TV Dysplay Technologie OLED Bildschirmdiagonale 139 cm (55 Zoll) Bildqualität / Bildschirmauflösung OLED 4K (3.840 x 2.160 Pixel) Bildwiederholfrequenz 129 Hz HDR Typ Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) SMART TV Ja

Schnäppchen bei MediaMarkt: Das Heimkino-Erlebnis für kleines Geld

Update vom 27.10.2022, 08:55 Uhr: Aktuell läuft bei MediaMarkt eine Sonderaktion, welche den Kunden bis Sonntag, den 30. 10. die Mehrwertsteuer schenkt. Sie sparen also zu dem bisherigen Rabatt auf den Fernseher weitere 175 Euro.

Ein neues Fernsehgerät ist für viele Haushalte eine Investition, die wohlüberlegt sein will. Ein Fernseher ist zudem ein Gerät des beinahe täglichen Gebrauchs, bei dem es besonders störend ist, wenn man sich für das falsche Modell entschieden hat. Doch bei der Vielzahl von Herstellern und technischen Details, ist es oft schwierig den Überblick zu behalten und sich für ein wirklich gutes Angebot zu entscheiden.

Doch der LG OLED 55C14LB hat einige Komfort-Funktionen im Gepäck, die viele Konkurrenzprodukte in der gleichen Preisklasse schmerzlich vermissen lassen. Die wichtigsten Merkmale haben wir hier für Sie zusammengestellt. Hier ist der Link zum Deal:

Das OLED-Display sorgt für fantastische Farben: Dank des hochwertigen verbauten OLED-Panels überzeugt das Gerät mit selbstleuchtenden Pixeln, hervorragenden, satten Schwarzwerten sowie besonders scharfen Kontrasten, die zudem eine besonders hohe Blickwinkelstabilität garantieren. Darüber hinaus hat der Fernseher eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln, auf der Kinofilme, Netflix und Mediatheken ganz besonders zur Geltung kommen.

Schnäppchen bei MediaMarkt: Top-TV zum halben Preis – Für Heimkino und Zocken © Media Markt.de / ingame.de (Montage)

Großes Bild für kleines Geld: Mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll (139 cm) rückt der Traum vom eigenen Heimkino in greifbare Nähe. Dabei müssen wir eine weitere Komfort-Funktion erwähnen, die viele vergleichbare Fernseher in dieser Preisklasse vermissen lassen: Dank der automatischen Helligkeitsanpassung reguliert sich das Display selbst anhand der Umgebungshelligkeit des Gerätes, um die Augen seiner Zuschauer zu schützen und für ein angenehmes Fernseherlebnis sorgen. Zusätzlich ist das Gerät aktuell um 45 % reduziert und der Versand bei MediaMarkt ist kostenlos.

Gamer kommen auf ihre Kosten: In Zukunft werden immer mehr Spiele auf 4K-Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholrate optimiert werden, wie beispielsweise das neue God of War Ragnarök für PlayStation 5 – dieser LG-TV kann das stemmen. Zudem unterstützt der Fernseher die Technologien FreeSync und G-Sync, die sich sonst oft nur in speziellen Gaming-Monitoren wiederfinden und dafür sorgen, dass „Tearing“ (das Zerreißen und Flimmern des Bildes) verhindert wird. Und auch HDR 10 ist an Bord, was nochmals für schönere Farben sorgt.

Schnäppchen bei MediaMarkt: Die besten Funktionen auf einen Blick

Die besten Features in der Übersicht: Der LG OLED55C14LB kann zudem mit einer ganzen Reihe an Features glänzen, die wir hier übersichtlich aufgelistet haben.

OLED-Bildschirm für großartige Farbwiedergabe in gestochen scharfem 4K

Smart TV: Fernsehen, Streaming-Dienste und Mediatheken - Alles an einem Platz danke Single Tripple Tuner

Google Assistant und Amazon Alexa integriert für das eigene Smart-Home (auch kompatibel mit Apple HomeKit)

Alpha9 Gen4 AI Prozessor für zusätzliche Bildoptimierung

Sendungen lassen sich per USB aufzeichnen und später ansehen

Ethernet-Anschluss, optischer Digitalausgang, 4 x HDMI 2.1, CI+ Steckplatz, 3 x USB, (ebenso wie WLAN)

Unterstützung einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz

Weniger blaues Licht, flimmerfrei

FreeSync und G-Sync kompatibel

Fernseher auch per Smartphone steuerbar, das Sprachmenü unterstützt 35 Sprachen

Ein Fernseher, bereit für die Zukunft: Mit dem LG OLED55C14LB Fernseher sparen Sie sich die aufwendige Suche nach dem richtigen Gerät. Dieser Fernseher bringt wirklich alles mit, was für den gemütlichen Abend daheim wichtig ist. Ein besseres Heimkino-Erlebnis werden Sie zu diesem Preis anderweitig kaum finden. Wer passend zu dem neuen Fernseher noch nach einer neuen Konsole sucht, um den LG OLED richtig auszureizen, sollte zudem einen Blick auf den PS5-Ticker von ingame.de werfen, wo jeden Tag in Echtzeit darüber berichtet wird, wo sich das begehrte Gerät aktuell erwerben lässt. *Affiliate-Link