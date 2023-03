„Habe keine Freunde“: Streamer gesteht seine Einsamkeit – 35.000 Zuschauer beweisen das Gegenteil

Von: Josh Großmann

Auf Twitch ist LetsHugoTV schon seit 2016 – doch nun ist er unter den ganz Großen angekommen. Er erreicht einen Zuschauerrekord mit Hilfe seiner neuen Freunde.

Düdelingen, Luxemburg – Hugo Tiihonen kennt man auf Twitch als LetsHugoTV. Der Streamer spielt schon seit Jahren regelmäßig Minecraft auf der Streaming-Plattform von Amazon und kann sich nun unter den größten der Großen einreihen. Bei einem 7-tägigen Spezial-Stream von Trymacs bricht er seinen eigenen Zuschauerrekord um Längen.

Echter Name Hugo Tiihonen Bekannt als LetsHugoTV Geburtstag 22. April 2003 Wohnort Düdelingen, Luxemburg Follower auf Twitch 388.849 (Stand: März 2023) Follower auf YouTube 190.000 (Stand: März 2023)

LetsHugoTV meint keine Freunde zu haben – Streamer-Kollegen beweisen ihm das Gegenteil und sorgen für neuen Rekord

Was ist passiert? Auf Twitch ist LetsHugoTV – oder einfach Hugo – eher der ruhige Typ. Bei seinen regelmäßigen Minecraft-Streams seit 2016 und dem Versprechen „Ich streame jeden Tag“ baute er sich langsam aber sicher eine große Fangemeinde auf. Derzeit nimmt er an der No Food Challenge von Trymacs teil und brach dabei seinen eigenen Zuschauerrekord, als sich seine neuen Freunde um ihn scharrten.

So entwickelte sich LetsHugoTV auf Twitch Hugo Tiihonen begann im März 2016 im Alter von 13 Jahren auf Twitch zu streamen. Mit anfänglich nur zwischen 4 und 19 Zuschauern begann 2019 seine Erfolgssträhne. Hier fing LetsHugo an, über 100 Fans vor die Bildschirme zu bringen und steigerte sich in den kommenden Jahren nur noch mehr. 2021 waren es durchschnittlich 599 und 2022 konnte er durchschnittlich 900 Viewer überzeugen. Im November 2022 knackte er erstmalig den Durchschnitt von über 1.000 Fans. In den letzten 30 Tagen (Stand: 15. März 2023) bringt der Twitch-Streamer über 2.500 Menschen vor die Bildschirme.

So viele Menschen sahen ihm zu: Am Dienstag, dem 14. März konnte LetsHugo eine Spitze von unfassbaren 36.153 Zuschauern verzeichnen, als MontanaBlack einen Auftritt im Stream hatte. Über 1.600 neue Subcriber gewann Hugo auf einen Schlag dazu. MontanaBlack verriet LetsHugo sein Erfolgsgeheimnis – die Lehrstunde vom Twitch-Urgestein scheinen Wirkung zu zeigen. Einen Clip vom verrückten Twitch-Moment haben wir an dieser Stelle eingebunden.

Streamer macht Geständnis: Der neue Zuschauerrekord kam nur kurze Zeit, nachdem Hugo auf Twitch gestanden hatte, keine Freunde im echten Leben zu haben. In einem emotionalen Gespräch mit Rohat beichtete Hugo, dass er oft alleine Fußball spielen gehe und auch sonst nur Zeit vor dem Computer verbringe. Zwar habe er zu Schulzeiten noch Freundschaften gehabt, doch scheinen diese im Sand verlaufen zu sein.

Rohat reichte Hugo die Hand und schlug vor, mit ihm etwas Essen zu gehen, sobald die No Food Challenge vorbei ist. Rohat meint, dass Streamer zu viel verdienen – aber ist man wirklich reich, wenn man nicht reich an Freunden ist? Auch die anderen Twitch-Kollegen scheinen von Hugos Geständnis berührt gewesen zu sein.

Deutscher Streamer bricht Rekord mit 35.000 Zuschauern – Gesteht, dass er keine Freunde hat © Twitch: Trymacs/Twitch (Montage)

Während des neuen Zuschauerrekords waren alle Anwesenden begeistert vom Ansturm auf Hugos Stream und ließen den schüchternen Streamer mit seiner neuen Community allein – es bleibt abzuwarten, welche Langzeitfolgen die freundliche Geste seiner Kollegen auf seine Zuschauerzahlen hat.