Hogwarts Legacy: Alles zum Multiplayer und Coop im Zauberei-Rollenspiel

Von: Joost Rademacher

Bevor bald zahlreiche „Harry Potter“-Fans in Hogwarts Legacy den Zauberstab schwingen, gibt es eine Frage zu klären. Wird es einen Multiplayer geben?

Burbank, Kalifornien – Es hat einige Zeit, Geduld und Verschiebungen gekostet, aber 2023 ist das Jahr von Hogwarts Legacy. Schon im Februar soll das Zauberei-RPG in der Welt von Harry Potter erscheinen. Etliche Fans der Buch- und Filmreihe fiebern schon auf den Release hin, umso schöner wäre es da doch, Hogwarts gemeinsam mit den besten Freunden unsicher zu machen. Also, wie steht es um einen Mehrspieler-Modus?

Alles Wissenswerte zum Coop und Multiplayer von Hogwarts Legacy verrät ingame.de.

Die Idee von einem großen spielbaren Hogwarts, in dem man Zaubersprüche lernen, Quidditch spielen und sich mit Freund*innen in Zauberduellen messen kann, ist schon lange ein Traum vieler Fans. Leider wird dieser Traum von Hogwarts Legacy nicht erfüllt. Ganz vom fehlenden Quidditch abgesehen, hat Entwickler Avalanche Software in einem FAQ bestätigt, dass Hogwarts Legacy keinen Multiplayer haben wird.