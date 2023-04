Leak verspricht große Neuerung für EA Sports FC – Gemischte Teams in FUT

Von: Joost Rademacher

Leak verspricht große Neuerung für EA Sports FC – Gemischte Teams in FUT © Unsplash.com / Vienna Reyes / Electronic Arts (Montage)

Männer und Frauen im selben Team sollen bald möglich sein. Ein bekannter Leaker hat gemischte Teams für den FUT-Modus von EA Sports FC enthüllt.

Vancouver, Kanada – Fußball hatte für die längste Zeit einen Ruf als männlich dominierter Sport. Das hat sich in den letzten Jahren zunehmend geändert, auch dank größerer Sichtbarkeit und öffentlicher Unterstützung für Frauen im Fußball. Auch EA Sports hat seit FIFA 16 mehr darauf gesetzt, Frauen im Fußball zu repräsentieren. Bei EA Sports FC will der Entwickler wohl den nächsten Schritt dafür gehen.

Wer schon in den letzten FIFA-Spielen den Ultimate-Team-Modus gespielt hat, dürfte FutSheriff auf Twitter kennen. Der Insider-Account teilt regelmäßig verfrühte Infos zu neuen FUT-Promos und gilt als eine der ersten Adressen für Leaks zu neuen Features und Entwicklungen in Sachen Ultimate Team.