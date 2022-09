7 vs Wild: Location auf Panama – Leak prophezeit gefährliches Pflaster

Von: Josh Großmann

Teilen

7 vs Wild: Location auf Panama – Leak prophezeit gefährliches Pflaster © 7 vs Wild/Imago Images (Montage)

Die Location von 7 vs Wild ist geleakt. Die Teilnehmer sind gerade in Panama und müssen sich etlichen Gefahren stellen – so gefährlich sind die Perleninseln.

Perleninseln, Panama – In der zweiten Staffel von 7 vs Wild verschlägt es die Kandidaten auf eine tropische Insel mitten im Pazifik. Durch einen Leak ist bekannt, dass es sich bei der Location um die Perleninseln in Panama handeln muss. Durch weitere Hinweise lässt sich der Ort noch genauer einkreisen. Das YouTube-Survival-Experiment von Fritz Meinecke hat Anfang September begonnen, sodass die Teilnehmer bereits am eigenen Leib erfahren, was die tropischen Inseln zu bieten haben – wir werfen einen Blick darauf, welche Gefahren bei 7 vs Wild in Panama warten.

ingame.de präsentiert den 7 vs Wild Location-Leak und welche Gefahren in Panama lauern.

In der ersten Staffel von 7 vs Wild ging es in die unnachgiebige Natur von Schweden. Für die zweite Staffel wurden wieder kalte Orte wie Alaska, Kanada oder Russland vorgeschlagen – jedoch hat sich Orga-Team für eine tropische Insel entschieden. Das große Projekt erfreut sich sehr großer Beliebtheit und war in 2021 ein voller Erfolg. Ende des Jahres sollte die Ausstrahlung erfolgen, bei der wir mehr darüber wissen, ob es eine dritte Staffel von 7 vs Wild geben wird.