Lackierung in GTA Online wirkt wie Hinweis auf GTA 6

Von: Aileen Udowenko

GTA 6: Hacker der Leaks vor Gericht – Dieses Urteil erwartet ihn © Rockstar Games

In GTA Online ist eine neue Lackierung aufgetaucht, die Spielern Hoffnung gibt. Denn viele vermuten einen ersten Hinweis zu GTA 6.

New York – Fast ein Jahr ist vergangen, seit den Mega-Leaks zu GTA 6. Bisher gab es aber immer noch keine offiziellen Informationen zum Spiel seitens Rockstar Games. Doch so langsam rechnen Fans mit einer ersten Ankündigung zum heißersehnten Game. Und dieser Wunsch könnte sich wohl bald bewahrheiten, denn Fans haben in GTA Online eine neue Lackierung entdeckt, die als erster Hinweis zu GTA 6 gesehen wird.

ingame.de berichtet von der Lackierung in GTA Online.

Immer wieder vermuten Fans hinter kleinen Änderungen in GTA Online erste Hinweise zum anstehenden Rockstar-Titel. Doch eine neue Jet-Lackierung hält einem GTA 6 quasi direkt vor Augen.