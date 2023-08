Kritik für Entwickler von Diablo 4 - sollen ihr eigenes Game nicht spielen

Von: Philipp Hansen

Kritik für Entwickler von Diablo 4 - sollen ihr eigenes Game nicht spielen © Midjourney

Die Devs von Blizzard wollte Fans von Diablo 4 mehr Einblicke in die Entwicklung geben. Aber das Video wird von Community und großen Streamern zerrissen.

Irvine, Kalifornien – Diablo 4 wollte sich endlich vom Season-1-Trauma erholen, da landet Blizzard in den Augen vieler Fans einen neuen Fehltritt. Zwei Devs zocken das Game und sollen dabei aber viel zu schlecht spielen. Auf Social Media spricht man von völligem Unvermögen und auch Streamer Asmongold kommt kurz zu Diablo 4 zurück. Doch der verzweifelt und meint, dass Blizzard seine Entwickler der Community zum Fraß vorwirft.

ingame.de erklärt, warum die Diablo-Entwickler ihr eigenes Spiel nicht kennen:

Asmongold nimmt die beiden Entwicklerinnen aber auch in Schutz. Für den Streamer ist es unverständlich, wie Blizzard die beiden, „ohne Verständnis vom Game“ so zur Zielscheibe machen könnte. Er fragt sich, was Blizzard sich gedacht hätte, solche unerfahrenen Mitarbeiter so der momentan aufgebrachten Community zum Fraß vorzuwerfen.