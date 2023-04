Wildcard bei 7 vs. Wild Staffel 3 kommt mit großem Nachteil

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild Staffel 3 ist offiziell © Instagram: 7vswild

Auch in 7 vs. Wild Staffel drei können wieder Zuschauer am Survival-Experiment teilnehmen. Allerdings haben die Wildcards dieses Mal einen bitteren Beigeschmack.

Magdeburg – Auch in 7 vs. Wild Saffel 3 werden wieder Wildcards verteilt. Neben den sechs festgelegten Teams wird es also auch ein Zuschauer-Team geben. Bei der Vergabe offenbarte Fritz Meinecke allerdings bereits einen Nachteil für die zukünftigen Wildcard-Teilnehmer.

In der dritten Staffel von 7 vs. Wild wird das Survival-Format komplett umgekrempelt. Denn die Teilnehmer stellen sich nicht mehr alleine dem Überlebenskampf in der Wildnis, sondern kriegen einen Teampartner an die Hand. Insgesamt sollen dieses Jahr sieben Teams an den Start gehen. Eines davon besteht aus zwei Wildcard-Gewinnern.