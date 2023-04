Pokémon GO: Flunschlik im Forschungevent – Neue Shiny kommt ins Spiel

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: Flunschlik im Forschungevent – Sonntag kommt das neue Shiny ins Spiel © Niantic

Das Pokémon Flunschlik bekommt am Sonntag ein eigenes Event in Pokémon GO. Dabei wird das Monster erstmals als Shiny fangbar sein. Alle Details im Artikel.

San Francisco – Der April in Pokémon GO steckt voller Überraschungen. Spontan enthüllte Entwickler Niantic gestern ein Event, das bereits kommenden Sonntag stattfinden soll. Bei der begrenzten Forschung steht das Pokémon Flunschlik im Fokus und wird zum ersten Mal auch als Shiny für die Spieler verfügbar sein. Dieses Debüt wird für viele Spieler eine spannende Sache.

ingame.de verrät, welche Boni das Event zu bieten hat und für wen sich die Veranstaltung in Pokémon GO lohnt.

Diesen Sonntag, am 23. April 2023 wird das Event mit Flunschlik stattfinden. Der Event-Bonus besteht am Sonntag in erster Linie aus den häufigeren Spawns des Pokémon. Spanned wird es, wenn das Monster in seiner seltenen Shiny-Form auftaucht.