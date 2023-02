Knossi startet heute bei Let‘s Dance – Darum hat er sogar Sieg-Chancen

Von: Noah Struthoff

Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla startet in die 16. Staffel von Let‘s Dance als einer der Außenseiter. Dennoch hat er durchaus gute Chancen auf den Sieg.

Köln – Ab heute wird es für den Twitch-Streamer Knossi hart werden. Der Vollblut-Entertainer startet als Kandidat in die Staffel 16 von Let‘s Dance. Hier hilft sein Sinn für Humor und seine offene Art nicht wirklich weiter, denn es geht um Performance und Körperbeherrschung. Obwohl Knossi wohl als krasser Außenseiter in das RTL-Format geht, könnte er zum heimlichen Favoriten werden. Seine Vergangenheit zeigt, dass er eine enorme Willenskraft hat und überraschen kann.

Vollständiger Name Jens Knossalla Bekannt als Knossi Geburtstag 7. Juli 1986 Geburtsort Malsch Follower auf Instagram 1,6 Millionen (Stand Februar 2023) Follower auf Twitch 2,2 Millionen (Stand Februar 2023)

Knossi bei Let‘s Dance – Datum und Uhrzeit der RTL-Show

Hier kann man Knossi sehen: Die 16. Staffel von Let‘s Dance steht an und einer der prominenten Teilnehmer wird Jens „Knossi“ Knossalla sein. Knossi kennt man vor allem von der Streaming-Plattform Twitch, denn hier unterhält er insgesamt 2,2 Millionen Follower. Bekannt wurde der Streamer durch Glücksspiel-Content, doch mittlerweile wurde er eher zum Alleinunterhalter und zum Sprachrohr der Twitch-Szene. Nun schwingt Knossi das Tanzbein bei Let‘s Dance und entschuldigte sich schon im Vorfeld für seine Performance, denn der Streamer hat noch keinerlei Tanzerfahrung.

Wann geht es los? Die große Kennlernshow von Let‘s Dance startet am 17. Februar. Dort wird auch Knossi erfahren, welche Tanzpartnerin er über die nächsten Wochen an die Seite bekommt. In der Kennlernshow wird Knossi zusammen mit Ali Güngörmüs, Philipp Boy, Isabel Edvardsson, Patricija Ionel und Mariia Maksina einen Tango tanzen – es könnte also schon direkt dort unterhaltsam werden. Diese Zeiten sind wichtig:

Datum: Freitag, 17. Februar 2023

Uhrzeit: 20:15 Uhr

Anschließend soll Let‘s Dance, wie üblich, jeden Freitag um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Die genauen Sendetermine sind noch nicht bekannt, doch mit Ausnahme von Karfreitag fand die Sendung bisher wöchentlich statt. Knossi dürfte also jeden Freitag auf dem Tanzparkett von RTL auflaufen.

Knossi als geheimer Favorit – Hier begeisterte er seine Fans

Darum hat Knossi Chancen auf den Sieg: Knossi könnte durchaus Chancen auf den Sieg bei Let‘s Dance haben. Das liegt an seiner Show-Vergangenheit, bei der er durchaus zu überraschen wusste. So war Knossi Teilnehmer vom Survival-Format 7 vs. Wild und galt auch dort als krasser Außenseiter, der bereits nach wenigen Tagen abbrechen könnte.

Am Ende überraschte der Twitch-Streamer alle Zuschauer und hielt die vollen 7 Tage in der Wildnis durch. Dabei landete Knossi sogar auf dem 4. Platz und konnte sich sogar gegen deutlich survival-erfahrenere Kontrahenten durchsetzen.

Er überzeugte durch einen enormen Willen und hartes Training im Vorfeld – 2 Punkte, die auch auf dem Tanzparkett unheimlich wichtig sind. Sollte Knossi hart trainieren und einen Siegerwillen haben, dann könnte er auch bei Let‘s Dance die Zuschauer überraschen und gut abschneiden.

Sein großer Vorteil: Knossi ist ein Publikumsliebling, der bereits eine breite Fanbase hat. Das schützt ihn zwar nicht vor dem Jury-Urteil, doch bringt sicherlich ordentlich viele Anrufe mit sich.