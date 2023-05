Knossi und König Thomas: Deutscher Streamer-Adel könnte bald Kooperation starten

Battle Royale

Auf der Medienmesse OMR sind Knossi und König Thomas erstmalig aufeinander getroffen. Die beiden Internet-Urgesteine plauschten über den wahren König des Internets.

Hamburg – Jens „Knossi“ Knossalla kann man seit 2008 auf deutschen Bildschirmen verfolgen. Mittlerweile hat er sich als Streamer auf Twitch die Krone zum Markenzeichen und den Titel „König des Internets“ zu eigen gemacht. Doch drängt sich auf TikTok ein neuer König auf die Bildfläche – der 63-jährige König Thomas. Auf dem OMR Festival treffen die beiden Könige zum ersten Mal aufeinander.

Vollständiger Name Jens Knossalla Bekannt als Knossi Geburtstag 7. Juli 1986 Geburtsort Malsch Follower auf Instagram 1,7 Millionen (Stand: Mai 2023) Follower auf Twitch 2,2 Millionen (Stand: Mai 2023)

König von Twitch trifft König von TikTok – Knossi und Thomas zum ersten Mal im Gespräch

Was ist passiert? Derzeit findet das OMR Festival 2023 in Hamburg statt. Seit 2011 treffen sich hier Medienschaffende und Marketing-Firmen, um Networking zu betreiben, an Seminaren teilzunehmen und Messe-Aussteller zu besuchen. Auf der Messe versammeln sich viele Menschen, die im Internet Rang und Namen haben. So auch Entertainer und Twitch-Streamer Knossi sowie der Medien-Multimillionär und TikTok-TAM-Dance-Experte König Thomas.

Wer ist eigentlich König Thomas? König Thomas heißt mit bürgerlichem Namen Thomas Gerhardt Hornauer und stieg 1998 in die Medienbranche ein. Mit seiner Firma Telekontor GmbH & Co. KG wurde er zum Multimillionär – jedoch ging wohl nicht alles immer mit rechten Dingen zu. Die Geschichte hinter König Thomas Vermögen zeigt, dass er nach seiner Zeit bei den deutschen Medien in der Welt herumreiste und bringt nun seine spirituellen Lebensweisheiten Fans auf TikTok nahe.

Das Aufeinandertreffen: Auf Twitch streamte Knossi seinen Aufenthalt beim OMR Festival. Wo er etlichen Menschen aus der Internet-Szene begegnet, trifft er auch auf den (wie gewohnt) abenteuerlich gekleideten König Thomas. Der TikTok-Tanzlehrer scheint sich schon auf das Treffen gefreut zu haben und grüßt Knossi herzlich. Den Clip von Knossi und König Thomas haben wir an dieser Stelle eingebunden.

„Es gibt nur einen“, gesteht König Thomas dem Streamer zu. Auf TikTok habe der 63-Jährige viele Fans, die auch von Knossi begeistert sind und ihm zutragen, dass der Entertainer der wahre König sei. „Ich bin der König des Internets, welcher bist du?“, fragt Knossalla seinen fürstlichen Gegenspieler. „Ich bin König des vereinten, heiligen, deutschen Königreichs“, antwortet der TikTok-Star: „Aber es geht ja darum, dass Deutschland endlich wieder reich an Königen wird.“

König Charles III. kann einpacken – Könige von Twitch und TikTok sprechen über Zusammenarbeit

Das Treffen der Könige: Knossi und TikTok-Thomas sprechen übermögliche Zusammenarbeit

Networking unter Königen: „Gibts denn noch mehr mit drin bei uns?“, fragt Knossi seinen königlichen Kollegen und will wissen, ob König Thomas schon andere Könige ausfindig machen konnte. Der TikTok-Entertainer schlägt dem Twitch-Streamer vor, dass sie ihre Kontakte austauschen, um diesen Sachverhalt mal hinter den Kulissen zu besprechen.

Krönung von Charles III. Am 6. Mai wurden Charles III. und seine Gemahlin Camilla zu König und Königin des Vereinigten Königreichs gekrönt. Zwar thronte der Monarch bereits seit dem Tod seiner Mutter Elizabeth II. am 8. September 2022 auf ihrem Platz, doch wurde es nun mit einer großen Zeremonie offiziell. Passend zu diesem Spektakel reichten sich Knossi und König Thomas die Hand und der TikTok-Entertainer erklärte sein Bestreben, dass Deutschland wieder „reich an Königen“ werde. Für eine scherzhafte Krönungszeremonie mit live übertragenem Wettkampf um die Krone hätte den Königen von Twitch und TikTok sicherlich etliche Klicks beschert.

Auch Könige scheinen eine Messe zum Networken zu nutzen, sodass eine Zusammenarbeit zwischen Knossalla und Hornauer nicht unmöglich scheint. Knossi ist schon in TikTok-Challenges aufgetreten und lässt so daran glauben, dass er in Zukunft einen gehörigen TAM-Dance hinlegen könnte. Was die beiden Könige ausmachen und ob sie wirklich gemeinsam auftreten, wird die Zeit zeigen. Knossi will schon bald in Rente gehen – doch scheint sein königlicher Ruhestand für eine Zusammenarbeit mit dem TikTok-Star warten zu müssen.

Rubriklistenbild: © Imago/Twitch: Knossi (Montage)